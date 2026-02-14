HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Cuộc thi “Tết xanh”: Giữ Tết xanh trong từng nếp sống

Hương Cỏ

(NLĐO) - Con người biết đủ, biết trân trọng những gì mình làm ra không chỉ mang lại một cái Tết xanh mà còn đánh thức được ý thức sống có trách nhiệm

Gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1979; trú tại xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng) là một trong những hộ gia đình có lối sống giản dị. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất vào những ngày Tết, đa số người dân tại vùng miền núi này đều biết đến và yêu quý.

Tiết kiệm vừa đủ để mùa xuân xanh ở lại

Tôi có mặt tại căn nhà làm bằng tôn đã xỉn màu của gia đình bà Dung nằm cách sông chừng 2km vào những ngày cuối tháng chạp. Cái nắng cuối năm không quá nồng nàn, chỉ vừa đủ để làm lòng người dịu lại. 

Gia đình nhỏ của bà Dung đang thu hoạch những quả bầu xanh mướt để kịp phục vụ cho mấy món ăn trong dịp Tết Bính Ngọ. Tiếng cười khe khẽ giữa khu vườn bé xíu, Tết hóa ra bắt đầu những điều giản đơn, thân thương.

Cuộc thi “Tết xanh”: Giữ Tết xanh trong từng nếp sống - Ảnh 1.

Bé Si – con bà Dung cùng quả bầu mới thu hoạch

Bà Dung lại gần và bảo: "Khi nào về con lấy mấy quả mà dùng. Cô để lại vài quả sắt phơi khô, Tết kho cho mấy đứa nhỏ ăn – nhìn vậy thôi chứ hao cơm lắm. Số còn lại cô cho trong xóm, mỗi người một quả. Người dân nơi đây ai cũng thích ăn bầu".

Bầu kho là thức ăn đặc trưng của người dân quê tôi khi xuân về. Mùi bầu kho thơm nhẹ hòa lẫn với mùi hành tỏi phi, nước mắm, tiêu cay nồng không lẫn vào đâu được … Cả một bầu trời tuổi thơ hiện về vào mấy ngày Tết năm nào trong căn nhà lá xập xệ của tôi cạnh con sông, quanh năm xanh biếc, nước chảy bốn mùa.

Cuộc thi “Tết xanh”: Giữ Tết xanh trong từng nếp sống - Ảnh 2.

Bà Dung đi học hỏi kinh nghiệm làm vườn ở miền Tây.

Bà Dung kể: "Trước đây, bà làm nghề thợ may dưới thị trấn Liên Hương, bây giờ là xã Liên Hương. Năm 2015, bà lấy chồng và theo ông về nơi này cư trú. Ban đầu ở cùng với anh em trong đơn vị, sau đó xã cấp cho một miếng đất nhỏ để ở và chung sống với ông cho đến tận bây giờ".

Bà Dung bán tạp hóa phục vụ chủ yếu người dân tộc thiểu số nơi đây. Quỹ thời gian còn lại, bà dành cho việc làm vườn. Khu vườn của bà chỉ vỏn vẹn là mảnh đất trống nhỏ cạnh đơn vị nhưng trồng đủ loại rau, hoa ... và nuôi vài con gia cầm . Có năm địa phương còn tạo điều kiện cho bà theo cán bộ nông nghiệp của xã, về tận miền Tây để học hỏi kinh nghiệm làm vườn.

Bà Dung khoe: "Vật dụng dùng trang trí nhà cửa hay các món ăn truyền thống phục vụ ngày Tết hầu như được lấy sản phẩm từ khu vườn của gia đình như: hoa tự trồng, gà tự nuôi, …Tết không phải là dịp để mình khoe khoang mâm cao, cỗ đầy, phô trương bằng những món ăn sang trọng mà là cách ngồi lại đủ đầy bên nhau trong mâm cơm bình dị mà ấm cúng".

Cuộc thi “Tết xanh”: Giữ Tết xanh trong từng nếp sống - Ảnh 3.

Thau cốm được ông Khoa – chồng bà Dung chuẩn bị để đổ vào khuôn gỗ làm thành bánh cốm dẻo

Con người biết đủ, biết trân trọng những gì mình làm ra không chỉ mang lại một cái Tết xanh mà còn đánh thức được ý thức sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Tết xanh bắt đầu từ một gia đình

Chồng bà Dung, ông Phạm Đình Khoa (SN 1977) là một cán bộ bảo vệ rừng. Do tính chất công việc nên ông vắng nhà thường xuyên, mỗi tuần chỉ về được 1-2 ngày rồi lại cùng với anh em cơ quan chốt trực tại trạm sâu trong rừng Tà Năng.

Ông Khoa là một người yêu nhiên nhiên, gần gũi với cây cỏ, hoa lá, môi trường xanh, sạch nên việc tận dụng các sản phẩm tự trồng, tự chăn nuôi, sản phẩm sạch hàng Việt là điều thiết yếu đặt lên hàng đầu.

Vừa tiếp chuyện với tôi nhưng đôi tay ông khéo léo sên chảo đường trên bếp lửa hồng đến khi đường sánh lại thì bỏ vào một lượng gừng vừa phải đã giả nhuyễn, sau đó tiếp tục đảo đều. Mùi thơm nồng quyện trong hương gió chạng vạng cuối năm làm lòng tôi ấm áp thấy lạ. 

Ông nhấc chảo xuống cho nổ vào và đảo đều tay, công đoạn cuối cùng là dùng vá múc vào khuôn gỗ và ép thành từng miếng cốm dẻo tùy thích theo kích cỡ đậm đà hương vị quê hương. Công đoạn ép cốm rất quan trọng, đòi hỏi người làm phải dùng sức ép thật chặt thì sản phẩm khi hoàn thành sẽ không bị vơi ra, chắc và đẹp.

Cuộc thi “Tết xanh”: Giữ Tết xanh trong từng nếp sống - Ảnh 4.

Luống hoa cúc bà Dung trồng phục vụ cho ngày Tết

Bà Dung ngồi cạnh bên cùng chồng, sắp cốm ra nia để ráo và gói vào mấy mảnh giấy đủ sắc màu, chỉ nhìn thôi đã thấy Tết đến thật gần. "Kinh tế bây giờ khó khăn, hàng ngoại tràn lan trên thị trường, không biết đâu là thật, đâu là giá. Những sản phẩm mình tự làm ra vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa giữ được nét truyền thống của quê hương. Mấy ngày Tết, có cái để đãi khách, cho mấy đứa nhỏ trong nhà ăn vui miệng, vậy là vui lắm rồi" - ông Kkoa nói.

Tết là khoảnh khắc khép lại một năm cũ đón chào năm mới với nhiều hy vọng phía trước. Đó là sự ấm no, đủ đầy, tràn ngập niềm vui. Khi nhắc đến Tết, con người không còn cảm thấy sợ hãi hay áp lực mà chỉ mong được trở về trong cảm giác yên ấm, nhẹ nhõm.

Và Tết khi rời đi, cái con người mong muốn ở lại không phải là những khoản nợ chồng chất do mua sắm quá lố trong mấy ngày xuân. Vì vậy, cần chi tiêu không quá tay, có ý thức, bỏ bớt thói phô trương để Tết mãi là Tết xanh trong lòng mọi người.

Cuộc thi “Tết xanh”: Giữ Tết xanh trong từng nếp sống - Ảnh 5.

