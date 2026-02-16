Cuộc thi “Tết xanh”: Tết này nhà tôi có “combo xanh”

Tôi luôn tâm niệm ngày Tết cần có không gian xanh tươi hơn cả ngày thường. Đẹp thì ai cũng muốn, nhưng tôi chọn phương pháp vừa đẹp vừa xanh. Từ suy nghĩ đến hành động sẽ thật đơn giản khi có đủ quyết tâm. Có nhiều lựa chọn giúp nội thất căn nhà "sang" hơn, nhưng tôi chỉ quan tâm ở chi tiết "thân thiện với môi trường".

Xanh từ phòng khách vào phòng ngủ

Sáng 20 tháng Chạp, tôi "tậu" về hai chậu hoa đỗ quyên đỏ thắm. Dù bận rộn nhưng Tết năm nào tôi cũng mua hoa từ sớm. Mong muốn chia sẻ với những người vất vả trồng hoa, cả năm trời trông chờ nguồn thu nhập vào dịp Tết. Hi vọng có thêm nhiều tấm lòng chung tay ủng hộ, để họ được về quê đón năm mới sớm giờ nào quý giờ ấy.

Nhiều chậu cây cảnh được đặt bên hiên nhà.

Chậu kim tiền xuất hiện trong phòng khách và phòng ngủ của tôi từ rất lâu. Bên cạnh quan niệm của người xưa về ý nghĩa phong thủy đối với loại cây này, tôi trồng trong nhà vì giá trị y học tuyệt vời mà nó mang lại. Góp phần làm sạch không khí, giúp hệ hô hấp khỏe mạnh và đặc biệt là giảm "stress". Một loại cây cảnh trang trí rất "dễ tính", trồng ở đâu cũng được, chứa đựng vô số công dụng.

Vậy còn chờ gì nữa mà không tạo điều kiện cho nó phục vụ mình. "Tiểu cảnh" ở phòng khách càng hoàn thiện hơn, khi chậu lan như ý được tôi ưu tiên đặt gần tivi. Cũng có tác dụng thanh lọc không khí giống "người anh em" kim tiền, song lan như ý còn có khả năng hấp thụ một phần sóng phát ra từ các thiết bị điện tử. Vậy nên, không chỉ làm đẹp cho căn phòng, nó còn là "khắc tinh" của khí thải công nghệ.

Phòng khách ngập tràn cây xanh.

Tương tự, những chậu tứ quý, trầu bà, kim ngân mỗi cây một vị trí, đang khẳng định "chỗ đứng" không thể thay thế trong ngôi nhà. Hầu như tôi tận dụng tối đa diện tích trong nhà để bố trí chậu cây cảnh vừa xanh vừa tốt cho môi trường sống. Ban công trên lầu tôi linh hoạt làm "vườn rau Babylon", với nhiều loại rau xanh.

Nhờ "vườn rau trên không" này mà quanh năm suốt tháng, gia đình tôi không phải mua rau. Từ trong nhà ra ngoài ngõ, hai bên cánh gà của mái hiên, tôi đặt các chậu xương rồng, sống đời, lưỡi hổ. Một góc sân trở thành nơi dành cho "sứ giả" của mùa xuân - những chậu mai năm nào cũng nở bung vào đêm giao thừa.

Tôi thuyết phục những nhà hàng xóm trồng cây dọc bên con hẻm chung. Nhờ đó, hai cây nhàu luôn trĩu quả. Những cây hoa hồng, hoa trang thay nhau nở hoa. Khu vực nhà tôi ở luôn sáng bừng lên nhờ sắc xanh của cây cối, "nhan sắc" của muôn hoa.

Những công trình xanh

Trước Tết hai tháng, tôi đưa vào vận hành máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời. Chính thức "tạm biệt" máy nước nóng dùng điện. Tết năm nay tôi lấy nước nóng từ nguồn "năng lượng xanh" này để nấu bánh chưng, tiết kiệm kha khá lượng củi khô vốn phải đi mua. Tôi hay nói vui rằng đây là công trình hưởng ứng Net Zero.

Trước Tết hai tháng, máy nước nóng dược vận hành bởi năng lượng mặt trời.

Năng lượng sạch của nhà tôi ngày càng chiếm ưu thế. Bóng đèn điện chiếu sáng ngoài cổng và sân, đã được tôi thay thế bằng bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời. Tôi cũng dự định sẽ thay thế nguồn điện sinh hoạt trong nhà, bằng hệ thống pin năng lượng mặt trời áp mái.

Khi ấy gia đình tôi dùng điện thoải mái với "hóa đơn 0 đồng". Thức ăn, đồ uống có gì dùng nấy nhưng tôi dành sự ưu tiên cho các loại "thực phẩm xanh", an toàn và thân thiện với môi trường. Nhiều năm nay gia đình tôi không sử dụng túi ni lon, chai nhựa. Hộp bảo quản thức ăn trong tủ lạnh tôi dùng sản phẩm từ sứ, thủy tinh. Do không phải mua rau nên tôi chỉ cần trang bị một tủ lạnh rất nhỏ, tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ.

Tết này mua giò chả ở siêu thị, tôi luôn quan tâm đến những sản phẩm được gói bằng lá chuối. Thói quen nhỏ, ý nghĩa lớn. Tôi từ chối những mặt hàng đóng gói bằng nhựa hoặc ni lon dù đang giảm giá, khuyến mãi của các thương hiệu lớn.

Tôi chuộng những giá trị truyền thống. Vật dụng trong nhà hầu như không có đồ nhựa. Hũ đựng gạo của tôi bằng vại sành có từ hàng chục năm trước. Ngày Tết tôi muối dưa cải, dưa hành, dưa kiệu bằng lọ thủy tinh. Tôi vẫn hay nấu cơm bằng cái nồi gang khá dày được ba mẹ tôi mua từ lúc cưới nhau. Đến cái rổ đựng rau cũng được làm bằng nan tre dù đắt tiền hơn rổ nhựa.

Nhà tôi không mua nước mắm đóng chai. Thay vào đó, tôi mua hẳn cá cơm tươi và muối biển (muối hột) về tự "ủ chượp". Chiết xuất từng giọt mắm "nhĩ" nguyên chất và ăn dần. Nước mắm "tự sản xuất" của tôi tuy không có mùi thơm quyến rũ, song độ ngon, độ đạm và độ an toàn thì không loại nước mắm nào so sánh được.

Loại nhang nhà tôi thắp trên bàn thờ là nhang trầm, sản phẩm của những làng nghề truyền thống. Ngày Tết tôi cũng không phải mua rượu bia, bởi vì tôi mua men rượu về nấu xôi và làm thành cơm rượu. Khách đến nhà mời dùng bữa xong, sẽ được "tráng miệng" bằng một ít cơm rượu. Vừa có một chút hơi men ngày xuân, lại vừa đúng kiểu "Tết xanh".

Gian bếp nhà tôi trở thành nơi các loại hạt "lên ngôi". Hầu như không thiếu loại hạt nào, từ đậu phộng, đậu nành đến đậu xanh, đậu đen. Tôi còn mua cà phê hạt về tự rang xay, pha cà phê bằng phin theo cách truyền thống.

Tôi hài lòng với "lựa chọn xanh" của mình. Không chỉ Tết xanh mà quanh năm nhà tôi luôn xanh, bởi những việc làm đơn giản nhưng ý nghĩa.