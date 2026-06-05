Cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi": Từ Shinano nhớ về thành phố mang tên Người

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày TP Sài Gòn vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), tôi, Kamada Takeshi, đến từ Nhật Bản, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người bạn đang sinh sống và làm việc tại TPHCM.

Tôi đã sống tại thành phố của các bạn từ tháng 2-2022 đến tháng 3-2025. Đó là quãng thời gian trải nghiệm đáng nhớ của tôi. Thật là tuyệt vời! Mỗi ngày trôi qua đều mang đến những điều mới mẻ, giúp tôi cảm nhận sâu sắc niềm vui của cuộc sống và sự ấm áp từ những con người nơi đây. Với lòng biết ơn và mong muốn được đền đáp phần nào những tình cảm đã nhận được, tôi xin viết những dòng tâm sự vụn về bằng tiếng Việt này gửi đến những người bạn.

Tôi yêu TPHCM đã rộng lòng đón nhận một người Nhật như tôi bằng tất cả chân thành và sự cởi mở. Ngay từ lần đầu đặt chân đến thành phố của các bạn, tôi đã cảm nhận được một nguồn năng lượng đặc biệt. Đường phố lúc nào cũng nhộn nhịp, người dân thì vui vẻ, thân thiện. Dù là người xa lạ, tôi vẫn thường nhận được những lời hỏi thăm, những nụ cười dễ thương dành cho mình như người thân trong gia đình dành cho nhau. Đó là ấn tượng đầu tiên mà đến nay tôi vẫn còn nhớ mãi.

Có một điều khiến tôi đặc biệt xúc động. Tôi thường thấy người dân sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn: có người dẫn đi mua đồ, có người tặng bữa ăn, có người âm thầm sẻ chia những điều rất giản dị trong cuộc sống. Tinh thần tương thân tương ái hiện diện một cách tự nhiên đến mức khiến tôi vô cùng khâm phục. Tôi cảm nhận được tư tưởng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đang được gìn giữ và lan tỏa trong cuộc sống thường ngày của người dân thành phố của các bạn. Chính sự cảm động đó đã thôi thúc tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện từ những việc nhỏ bé nhất và trau dồi tiếng Việt.

Công viên Tao Đàn

Thông qua những người bạn trong công ty, tôi có cơ hội tham gia các chuyến thăm viện dưỡng lão. Mọi người cùng nhau nấu phở, chia từng phần ăn cho các cụ, mang gạo, mì và nhu yếu phẩm đến trao tặng. Những việc làm tưởng chừng đơn giản ấy lại đem đến cho tôi niềm vui rất lớn khi được góp phần giúp đỡ người khác.

Dần dần, những người bạn đồng hành trong các hoạt động thiện nguyện ngày càng nhiều hơn. Mỗi cuối tuần khi không phải làm việc, chúng tôi lại cùng nhau đến nhà thờ, chùa, bệnh viện, trường học hoặc phát thực phẩm và đồ dùng thiết yếu cho những người cần. Mỗi lần nghĩ rằng mình có thể giúp ích cho ai đó dù chỉ một chút, tôi lại cảm thấy có thêm động lực và năng lượng tích cực. Niềm vui ấy thật khó diễn tả bằng lời.

Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là dù tham gia một nhóm mới lần đầu tiên, tôi luôn được mọi người đón nhận bằng sự chân thành và ấm áp. Tất cả đã xóa tan cảm giác lo lắng, bỡ ngỡ của tôi. Tôi luôn biết ơn bầu không khí đầy tình người mà thành phố của các bạn có!

Và thiên nhiên nơi đây cũng rất đỗi dịu dàng. Những lúc công việc căng thẳng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi thường tìm đến với cây xanh và thiên nhiên. Tôi thích ngồi dưới những gốc cây cổ thụ trong Thảo Cầm Viên. Kỳ lạ thay, sau mỗi lần như vậy, tâm hồn tôi lại trở nên nhẹ nhõm và bình yên hơn.

Tôi cũng rất yêu Công viên Tao Đàn. Mỗi khi đến đó, tôi được hòa mình vào không gian rộng mở, màu xanh mát của cây cối và ngắm nhìn mọi người tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình. Cả công viên như lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực và ấm áp đến tất cả mọi người.

Theo tôi, TPHCM là một nơi đầy sức sống, mang đến tình yêu thương và niềm hy vọng cho con người. Những món ăn ngon đường phố tiếp thêm năng lượng cho cuộc sống thường nhật; những tiệm cắt tóc bình dân giúp mọi người "chỉnh trang" bản thân; còn những cuộc trò chuyện thân tình giữa người với người lại sưởi ấm trái tim. Tất cả đã tạo nên nét đẹp rất riêng của thành phố.

Tôi mong một ngày nào đó sẽ được gặp lại tất cả những người tuyệt vời mà mình đã có duyên quen biết nơi đây. Giống như món chè đậu đỏ ấm áp mà một người bạn thân từng dành tặng cho tôi. Tôi cũng muốn tiếp tục lan tỏa sự tử tế và mang đến niềm vui cho những người xung quanh trên quê hương của mình giống các bạn đã làm.

Tôi hiểu, chính những người dân đang sinh sống nơi đây là những người đã tạo nên một thành phố giàu nghĩa tình. Một lần nữa, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự tử tế, lòng nhân hậu và tinh thần bao dung của các bạn!

Nhờ sự giúp đỡ và yêu thương của rất nhiều người, tôi đã trưởng thành hơn cùng với nhịp sống của thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với tất cả lòng biết ơn dành cho thành phố và những con người mà mình yêu quý, tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ tiếp tục sống tốt, tiếp tục cống hiến và đền đáp những ân tình đã nhận được từ thành phố mang tên Lãnh tụ thiên tài, nhà cách mạng kiệt xuất, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới thân yêu.

Tôi tin, tinh thần nhân ái, bao dung và nghĩa tình mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gieo mầm sẽ còn tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trên vùng đất phương Nam với hai mùa mưa - nắng đang từng ngày vươn mình ra biển lớn, như dòng Sài Gòn mãi chảy trôi. Dù trở về Nhật Bản xa xôi, một phần trái tim tôi vẫn luôn hướng về thành phố của các bạn.

TPHCM đã cho tôi những bài học quý giá về tình người và lòng biết ơn!