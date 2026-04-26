Cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta lần 4": Như con ong cần mẫn làm mật cho đời

Bà Hoàng Thị Hồng Thơm (SN 1948; quê xã Xuân Hồng, tỉnh Thanh Hóa) là một cán bộ Công đoàn gương mẫu trong công tác, được cán bộ, đoàn viên trong cơ quan và cán bộ Công đoàn các cấp, ngành của tỉnh Quảng Nam (cũ) quý mến. Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục đóng góp công tâm sức xây dựng chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội tại địa phương (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Tận tụy với phong trào

Trước năm 1975, bà Thơm từng làm bí thư xã đoàn, chính trị viên phó xã đội rồi thường vụ Đảng ủy, phó chủ tịch. Trong quá trình công tác, bà đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 20 tuổi (1968), bà được bầu đi dự Đại hội Thanh niên "Ba sẵn sàng" ở Trung ương Đoàn, báo cáo về thành tích lao động - sản xuất giỏi… Bà vinh dự được tặng Huy hiệu Chiến sĩ thi đua Nông nghiệp, Huy hiệu Chiến sĩ thi đua Dân quân tự vệ, Bằng khen Phụ nữ "Ba đảm đang"…

Bà Hoàng Thị Hồng Thơm tặng quà của chương trình “Tiếp sức đến trường” cho học sinh

Năm 1976, bà theo chồng về Đà Nẵng, xin làm công nhân ở Xí nghiệp Thảm len Sơn Trà. Tháng 12-1976, Ban Tổ chức Liên hiệp Công đoàn tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng phân công bà về Ban Tài chính. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức về hoàn cảnh gia đình, bà kiên trì, phấn đấu vừa làm vừa học và tốt nghiệp cao đẳng tài chính (khóa 1983-1987) do Trường Đại học Công đoàn tại Hà Nội mở. Năm 1999, bà nhận được Huân chương Kháng chiến hạng ba. Năm 2004, nhận Bằng khen của Thủ tướng Phan Văn Khải - ghi nhận những thành tích xuất sắc về quá trình công tác Công đoàn gần 30 năm. Sau khi nghỉ hưu (năm 2003), bà Thơm được Đảng ủy phường Phước Ninh cũ (nay là phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) vận động tiếp tục công tác trong Hội Chữ thập đỏ, Hội Người cao tuổi ở khu phố và phường, Chủ nhiệm CLB nữ cựu chiến binh (CCB) phường và ủy viên trong Ban Chủ nhiệm CLB nữ CCB quận Hải Châu cũ. Hiện bà phụ trách Hội Khuyến học và là Chi hội trưởng Chi hội CCB khu dân cư (KDC) Hiệp Ninh 3 và 4, phường Hải Châu. Trong vai trò chi hội trưởng, bà Thơm duy trì triển khai công tác, kế hoạch hoạt động Chi hội CCB. Chi hội theo dõi, hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo, vận động hội viên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. "Nghĩ cho cùng, những việc tôi làm không có gì to tát nhưng được đồng nghiệp, tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền ghi nhận đã thực sự tạo động lực cho tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ" - bà bộc bạch.

Tiếp sức trò nghèo

Bà Thơm chia sẻ nhiều năm trước, tại KDC, nhà cửa san sát. Cứ đến mùng 1, rằm, giỗ chạp hoặc Tết… là người dân lại cúng, đốt giấy vàng mã. Thói quen này gây ô nhiễm môi trường, dễ gây hỏa hoạn.

Năm 2016, bà Thơm nảy ra ý nghĩ cần gương mẫu thực hiện việc không đốt vàng mã. Số tiền dự định mua vàng mã, bà để vào một đĩa bày trên bàn thờ. Sau một năm tích cóp, bà gom báo cáo chi bộ và dùng số tiền này để đóng góp cho các chương trình "Tiếp sức đến trường" và "Ước mơ xanh", hỗ trợ học sinh trong KDC.

Bà Thơm (bìa trái) trong một hoạt động thiện nguyện tại địa phương. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ba năm đầu, bà gom được tổng cộng gần 4,5 triệu đồng. Từ năm 2016 đến 2025, bà để dành được hơn 30 triệu đồng và tận tay trao cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi ở KDC đang theo học tại Trường Tiểu học Tây Hồ và Trường THCS Sào Nam hơn 17 triệu đồng. Chưa dừng lại đó, bà còn tuyên truyền, vận động hội viên trong chi hội CCB chung tay, góp sức. Bà mua tặng mỗi hội viên một cái ví, bên ngoài ví có dán mảnh giấy với dòng chữ "Không đốt vàng mã, dành tiền làm việc thiện". Sáng kiến này được nhiều người hưởng ứng, thực hiện, nhân rộng ra các hội viên hội CCB phường, quận. Với nỗ lực này, bà được Quận ủy Hải Châu tuyên dương, tặng giấy khen; Ủy ban MTTQ phường Phước Ninh (cũ) trao ghi nhận "Tấm lòng vàng vì người nghèo" liên tục nhiều năm...

Nhiều năm liền, bà được Hội LHPN quận Hải Châu tôn vinh là hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua "Mỗi hội viên một cử chỉ đẹp - Mỗi tổ chức hội một hành động ý nghĩa".

Ông Đoàn Minh Cường, nguyên Chủ tịch Hội CCB phường Phước Ninh, chia sẻ: "Với vai trò Chi hội trưởng Chi hội CCB, bà không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao ở KDC, mà còn tích cực tổ chức các hoạt động thiện nguyện, vận động hội viên đóng góp tổ chức chương trình "Bữa sáng nghĩa tình" ở KDC, "Bữa trưa nghĩa tình" ở Bệnh viện Đa khoa, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng TP Đà Nẵng vào các dịp lễ kỷ niệm… Đây là những việc làm thiết thực, giàu tính nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng.

Hơn 20 năm, từ khi nghỉ hưu về ở Đà Nẵng, bà Hoàng Thị Hồng Thơm như "con ong cần mẫn" tiếp tục cống hiến thầm lặng tâm sức góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, xã hội ở KDC, phường, quận. Với những đóng góp xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước, bà được Đảng bộ, UBND thành phố, Ban Chấp hành Hội CCB thành phố, Ban Thường vụ Hội LHPN Việt Nam thành phố, UBND phường, quận và các cấp Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học… tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, năm 2025, bà được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.