Cuộc tổng tuyển cử quan trọng với EU

Theo Tân Hoa Xã, tổng cộng có 5 đảng hoặc liên minh tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử lần này. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy mức ủng hộ khá cao dành cho liên minh cầm quyền Fidesz và Đảng Nhân dân Dân chủ Cơ đốc giáo do Thủ tướng Viktor Orbán lãnh đạo, cũng như cho đảng đối lập Tisza do ông Peter Magyar đứng đầu.

Chiến dịch tranh cử của ông Orbán, người lãnh đạo Hungary suốt 16 năm qua, chủ yếu xoay quanh chính sách đối ngoại, đặc biệt là vấn đề Ukraine. Trong khi đó, phe đối lập tập trung vào các vấn đề trong nước như dịch vụ công, chi phí sinh hoạt và tham nhũng.

Kết quả bầu cử sẽ quyết định liệu ông Orbán có lãnh đạo Hungary nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp hay không, từ đó có thể tác động đến tương lai của EU. Theo đài truyền hình Deutsche Welle (Đức), Thủ tướng Orbán đã chỉ trích EU trong nhiều năm. Thông qua quyền phủ quyết và việc từ chối ủng hộ những quyết định then chốt liên quan EU và chính sách đối ngoại, nhà lãnh đạo Hungary đôi khi khiến khối này gần như không thể hành động.

Một chiến thắng nữa của ông Orbán có thể tiếp tục làm suy yếu EU. Ngược lại, nếu quyền lực thay đổi tại Budapest, điều đó có thể góp phần củng cố sức mạnh của khối này trở lại.

Dưới thời Thủ tướng Orbán, Hungary là quốc gia thành viên EU có quan hệ gần gũi nhất với Nga. Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, ông Orbán kêu gọi dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow. Mặt khác, nhà lãnh đạo này tìm cách hạn chế tối đa các biện pháp hỗ trợ Ukraine, đồng thời cảnh báo việc Kiev gia nhập EU sẽ gây ra những rủi ro về kinh tế và an ninh.

Đáng chú ý, ông Orbán đã nhận được sự ủng hộ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trước thềm bầu cử. Tham dự cuộc vận động tranh cử của ông Orbán tại thủ đô Budapest ngày 7-4, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã ca ngợi các chính sách của Hungary về chủ quyền, kiểm soát biên giới, hỗ trợ gia đình và an ninh năng lượng. Ông Vance cũng chỉ trích EU về vấn đề di cư, giá năng lượng và cách khối này xử lý vấn đề chủ quyền quốc gia.