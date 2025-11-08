HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ukraine bổ nhiệm chỉ huy “lực lượng then chốt”, Hungary được “cởi trói” dầu Nga

Hải Hưng

(NLĐO) - Ukraine bổ nhiệm chỉ huy lực lượng Hệ thống phòng không không người lái trong khi Hungary nói được Mỹ miễn trừ hoàn toàn lệnh trừng phạt dầu Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 7-11 (giờ địa phương) quyết định bổ nhiệm ông Yuri Cherevashenko làm tân chỉ huy lực lượng Hệ thống phòng không không người lái. Đây được xem là lực lượng then chốt trong nỗ lực bảo vệ Ukraine trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ Nga.

Sở dĩ ông Cherevashenko được tin tưởng giao trọng trách đối phó với UAV Nga nhờ kinh nghiệm từng tham gia thành lập lực lượng phản ứng nhanh đầu tiên của các lữ đoàn phòng không cơ động Ukraine.

Ông Cherevashenko cũng góp phần phát triển các mẫu UAV đánh chặn, được xem là công cụ quan trọng giúp Ukraine đối phó với làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái của Nga suốt hơn 3,5 năm qua.

Ukraine bổ nhiệm chỉ huy “lực lượng then chốt”, Hungary được “cởi trói” dầu Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Văn phòng tổng thống Ukraine

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh chính quyền đã giao cho vị tân chỉ huy nhiều nhiệm vụ, trong đó có việc đẩy mạnh phát triển UAV đánh chặn và ứng dụng các công nghệ mới nhằm củng cố hệ thống phòng không quốc gia Ukraine.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi trước đó cho biết Kiev đang hướng tới việc xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều tầng bằng UAV đánh chặn, nhằm tăng hiệu quả trong việc vô hiệu hóa các cuộc tấn công từ Nga. 

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 7-11 (giờ địa phương), Budapest được miễn trừ hoàn toàn các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ Nga.

Thỏa thuận này giúp Hungary đảm bảo nguồn cung năng lượng liên tục, giá rẻ và duy trì chính sách giảm chi phí sinh hoạt lâu nay.

"Điều quan trọng nhất là chúng tôi bảo vệ được chính sách giảm chi phí. Hungary sẽ tiếp tục có giá năng lượng thấp nhất châu Âu" – Thủ tướng Orban nhấn mạnh.

Thủ tướng Hungary khẳng định nước này sẽ được "miễn trừ hoàn toàn và không giới hạn" các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu Nga vận chuyển qua tuyến đường ống Turkish Stream và Druzhba.

Ukraine bổ nhiệm chỉ huy “lực lượng then chốt”, Hungary được “cởi trói” dầu Nga - Ảnh 2.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (giữa) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Về phía Tổng thống Donald Trump, ông lý giải rằng vị trí địa lý và khả năng tiếp cận năng lượng hạn chế của Hungary khiến nước này cần được ngoại lệ.

"Hungary rất khó tiếp cận dầu khí từ nơi khác. Là một quốc gia rộng lớn nhưng không có biển, không có cảng, nên gặp khó khăn lớn" ông nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhấn mạnh mỗi nước EU có điều kiện khác nhau và chỉ trích việc nhiều đồng minh châu Âu phụ thuộc vào năng lượng Nga trong khi nhận hỗ trợ an ninh từ Mỹ.

Tháng trước, Mỹ áp lệnh trừng phạt các tập đoàn năng lượng Nga như Rosneft và Lukoil nhưng hai công ty này vẫn xuất khẩu dầu sang Hungary và Slovakia.

Budapest đã đề nghị miễn trừ, lập luận rằng họ không có lựa chọn thay thế khả thi và các hạn chế sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế.

Thủ tướng Orban từng gọi các lệnh trừng phạt là "sai lầm" và cảnh báo có thể làm tê liệt nguồn cung năng lượng của Hungary.

Hungary là một trong những quốc gia EU phản đối mạnh mẽ các lệnh trừng phạt rộng rãi chống Nga.

Ông Orban nhiều lần nhấn mạnh năng lượng không nên bị đem ra bàn cân chính trị và an ninh châu Âu không thể đánh đổi bằng sự ổn định kinh tế, theo RT.

Kể từ khi EU bắt đầu giảm nhập khẩu nhiên liệu Nga sau xung đột Ukraine năm 2022, giá năng lượng tại châu Âu tăng mạnh, làm chi phí sản xuất tăng cao.

Nga cũng chỉ trích các nước phương Tây cho rằng họ tự làm khó chính mình khi áp dụng các giải pháp năng lượng đắt đỏ và không ổn định.


Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 8-11: Điện Kremlin bác tin đồn về bộ trưởng ngoại giao Nga

Điểm nóng xung đột ngày 8-11: Điện Kremlin bác tin đồn về bộ trưởng ngoại giao Nga

(NLĐO) - Điện Kremlin ngày 7-11 bác bỏ đồn đoán ông Sergei Lavrov mất tín nhiệm trước Tổng thống Vladimir Putin sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ bị hủy.

Điểm nóng xung đột ngày 5-11: Ukraine đồng loạt ra đòn, EU chia rẽ về tài sản của Nga

(NLĐO) - Ukraine đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Moscow trong khi EU chia rẽ về việc sử dụng tài sản đóng băng của Nga để hỗ trợ Kiev.

Anh tiếp sức tên lửa tầm xa, Ukraine mở rộng sản xuất vũ khí tới Đức và Đan Mạch

(NLĐO) - Anh cung cấp thêm tên lửa hành trình Storm Shadow giúp Ukraine tăng cường năng lực tấn công tầm xa giữa lúc Nga có thể đẩy mạnh tập kích mùa đông.

