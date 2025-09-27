Ukraine - Hungary leo thang căng thẳng

Theo tờ Kyiv Independent và Tân Hoa Xã, hôm 26-9 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài đăng trên mạng xã hội X, cho biết lực lượng Ukraine đã ghi nhận sự xâm phạm không phận "bởi các máy bay không người lái (UAV) trinh sát, có khả năng là của Hungary".

Ông Zelensky nói thêm rằng những chiếc UAV xâm phạm không phận nói trên đã xuất hiện gần biên giới Ukraine và Hungary, để "tiến hành trinh sát tiềm năng công nghiệp của các khu vực biên giới Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và thương mại Hungary Peter Szijjarto đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này. Viết trên Facebook, ông Szijjarto nói rằng ông Zelensky "đang chìm đắm trong những tư tưởng bài Hungary".

Theo Tân Hoa Xã, quan hệ giữa Budapest và Kiev đã bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng liên tục trong những năm gần đây.

Hungary đã nhiều lần chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu Druzhba, một tuyến đường quan trọng cung cấp năng lượng cho Hungary từ Nga, và đã nêu lên những lo ngại về quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số ở vùng Transcarpathian của Ukraine.

Cùng lúc đó, Hungary phản đối mạnh mẽ quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều nước NATO như Estonia, Ba Lan và Romania gần đây cáo buộc Nga nhiều lần xâm phạm không phận bằng UAV và chiến đấu cơ. Phía Nga cũng bác bỏ các cáo buộc này.