Quốc tế

Ukraine - Hungary leo thang căng thẳng

Anh Thư

(NLĐO) - Hungary đã bác bỏ cáo buộc về xâm phạm không phận mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra hôm 26-9.

Theo tờ Kyiv Independent và Tân Hoa Xã, hôm 26-9 Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có bài đăng trên mạng xã hội X, cho biết lực lượng Ukraine đã ghi nhận sự xâm phạm không phận "bởi các máy bay không người lái (UAV) trinh sát, có khả năng là của Hungary".

Ông Zelensky nói thêm rằng những chiếc UAV xâm phạm không phận nói trên đã xuất hiện gần biên giới Ukraine và Hungary, để "tiến hành trinh sát tiềm năng công nghiệp của các khu vực biên giới Ukraine".

Ukraine cáo buộc UAV Hungary xâm phạm không phận, Đức - Đan Mạch cũng gặp "sự cố UAV" - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và thương mại Hungary Peter Szijjarto đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc này. Viết trên Facebook, ông Szijjarto nói rằng ông Zelensky "đang chìm đắm trong những tư tưởng bài Hungary".

Theo Tân Hoa Xã, quan hệ giữa Budapest và Kiev đã bị ảnh hưởng bởi những căng thẳng liên tục trong những năm gần đây.

Hungary đã nhiều lần chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào đường ống dẫn dầu Druzhba, một tuyến đường quan trọng cung cấp năng lượng cho Hungary từ Nga, và đã nêu lên những lo ngại về quyền của cộng đồng người Hungary thiểu số ở vùng Transcarpathian của Ukraine.

Cùng lúc đó, Hungary phản đối mạnh mẽ quá trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Ukraine.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều nước NATO như Estonia, Ba Lan và Romania gần đây cáo buộc Nga nhiều lần xâm phạm không phận bằng UAV và chiến đấu cơ. Phía Nga cũng bác bỏ các cáo buộc này.

Đức, Đan Mạch cũng ghi nhận "sự cố UAV"

Theo Kyiv Independent, chính quyền Đức đã báo cáo một số "sự cố UAV" xảy ra vào đêm 26-9 và cho biết các cuộc điều tra đang được tiến hành.

Họ cũng cho biết hệ thống phòng thủ máy bay không người lái đã được tăng cường phối hợp với các bang miền Bắc nước Đức khác.

Theo NDR, chính quyền nghi ngờ máy bay không người lái này có thể liên quan đến hoạt động gián điệp.

Tại Đan Mạch, không phận phía trên sân bay Aalborg ở phía Bắc Jutland đã bị đóng cửa vào đêm 26-9 sau khi cảnh sát báo cáo về một UAV không xác định, đài truyền hình Đan Mạch TV2 cho biết.

Việc đóng cửa kéo dài khoảng 1 giờ, với một số chuyến bay bị hủy và 2 chuyến bay đến phải chuyển hướng.

Ukraine xâm phạm không phận máy bay không người lái UAV Hungary
