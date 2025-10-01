Cuối ngày 1-10, giá vàng miếng SJC vượt xa mốc 138 triệu đồng/lượng

Cuối ngày 1-10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng mua vào 136,4 triệu đồng/lượng, bán ra 138,4 triệu đồng/lượng - tăng 400.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng tăng thêm khoảng 1,6 triệu đồng.

Cùng xu hướng tăng tiếp, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng đi lên 131,8 triệu đồng/lượng mua vào và 134,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Thị trường vàng trong nước xuất hiện mốc cao mới đối với cả vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn trơn.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp vào chiều

Giá vàng trong nước đi lên do ảnh hưởng từ giá thế giới. Cuối ngày hôm nay, giá vàng trên thị trường quốc tế tăng tiếp lên 3.887 USD/ounce, hướng tới mốc 3.900 USD/ounce sau khi tăng tổng cộng 40 USD so với phiên trước.

Bất chấp những cảnh báo giá vàng đã có chuỗi tăng nóng trong nhiều tháng liên tiếp, thậm chí chỉ riêng tháng 9 - kim loại quý này đã tăng khoảng 480 USD/ounce (tương đương mức tăng khoảng 14%). Giá vàng thế giới cũng đang ở mức đỉnh lịch sử.

Trong dự báo mới nhất, giới phân tích cho rằng thông tin Chính phủ Mỹ đóng cửa khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào khoản nợ công đang gia tăng của quốc gia này. Các nhà phân tích hàng hóa tại BMO Capital Markets đã công bố dự báo giá quý IV-2025, điều chỉnh tăng đáng kể đối với vàng và bạc.

Theo đó, BMO Capital Markets dự kiến giá vàng trung bình sẽ đạt khoảng 3.900 USD/ounce trong 3 tháng cuối năm nay, tăng 8% so với dự báo trước đó. Các nhà phân tích không kỳ vọng đà tăng này sẽ sớm kết thúc, với giá dự kiến sẽ tăng trên 4.000 USD/ounce vào năm tới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 123,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lập đỉnh lịch sử



