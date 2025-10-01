HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Sáng 1-10, giá vàng miếng, vàng nhẫn cùng nhau tăng tiếp

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Thị trường trong nước xuất hiện mốc 138 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC theo đà tăng vọt của giá vàng thế giới.

Sáng nay, 1-10, các công ty vàng lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt điều chỉnh bảng giá theo mức cao mới, mua vào 136 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng - tăng 700.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng ghi nhận mức tăng tương tự, lên mốc cao mới, quanh 131,4 triệu đồng/lượng mua vào và 134,1 triệu đồng/lượng bán ra.

TIN LIÊN QUAN

Giá vàng trong nước chỉ chững lại vào cuối ngày hôm qua - khi giá thế giới bất ngờ rớt thẳng đứng. Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đêm hôm qua, rạng sáng nay, khi giá thế giới phục hồi mạnh mẽ trở lại, giá vàng trong nước lại tăng tiếp vào sáng nay.

Hiện, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều đang ở mốc đỉnh mới.

Trên thị trường quốc tế, tới 9 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng được giao dịch ở mốc 3.868 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 20 USD mỗi ounce so với phiên trước, cao nhất từ trước đến nay, bất chấp những cảnh báo giá vàng tăng nóng.

Đáng chú ý, chỉ trong 1 ngày qua, giá vàng thế giới biến động cả 100 USD/ounce, có thời điểm vọt lên sát 3.870 USD/ounce rồi rớt thẳng đứng về sát mốc 3.800 USD/ounce, trước khi phục hồi.

Giá vàng miếng và nhẫn tăng mạnh 1 - 10: Thị trường vàng trong nước chuyển biến mới - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước xuất hiện mốc cao mới

Theo giới phân tích, trong ngắn hạn, giá vàng thế giới đang chịu tác động bởi tâm lý nhà đầu tư lo ngại về khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa, khi Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa chưa đạt được thỏa thuận về kế hoạch tài trợ chi tiêu cho các hoạt động liên bang. Điều này sẽ gây ra sự gián đoạn lớn, bao gồm đình chỉ các dịch vụ công và cắt giảm lương của nhân viên liên bang.

Về trung dài hạn, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nới lỏng chính sách tiền tệ, tiếp tục có thêm những lần cắt giảm lãi suất và đồng USD đi xuống, đang hỗ trợ giá vàng tăng tiếp. Chưa kể, nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương các nước cũng thúc đẩy giá vàng đi lên.

Với thị trường vàng trong nước, các chuyên gia cho rằng thị trường đang chờ đợi các thông tư, nghị định mới liên quan đến quản lý vàng có hiệu lực từ đầu tháng 10 tới, việc đơn vị nào sẽ được cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu, sản xuất vàng miếng? Nếu có thông tin về việc nhập khẩu vàng chính thức, giá vàng trong nước có thể giảm trở lại để thu hẹp cách biệt với giá thế giới.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 123,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng và nhẫn tăng mạnh 1 - 10: Thị trường vàng trong nước chuyển biến mới - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC chững lại vào cuối ngày hôm qua nhưng tăng trở lại vào sáng nay. Nguồn: công ty SJC


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 1-10: Biến động dữ dội

Giá vàng hôm nay, 1-10: Biến động dữ dội

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 1-10, có lúc giảm mạnh rồi bất ngờ phục hồi, khi chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa hoạt động.

Cuối ngày 30-9, giá vàng bất ngờ rớt thẳng đứng

(NLĐO) – Sau nhiều ngày tăng sốc, giá vàng hôm nay "quay xe" rớt thẳng đứng trên thị trường quốc tế.

Sáng 30-9, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lại đồng loạt tăng

(NLĐO) – Giá vàng thế giới lập đỉnh mới, thúc đẩy giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng đi lên những mốc cao, vượt 137 triệu đồng/lượng.

