Kinh tế

Cuối ngày 12-11, giá vàng miếng SJC "quay xe" giảm

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC giảm nửa triệu đồng vào cuối ngày theo đà đi xuống của giá thế giới.

Cuối ngày 12-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp vàng lớn niêm yết mua vào ở mức 149,5 triệu đồng/lượng, bán ra 151,5 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng mỗi lượng so với buổi sáng. 

Cùng "quay xe" đi xuống nhưng tốc độ chậm hơn, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch trong khoảng 147,2 – 149,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 100.000 đồng so với buổi sáng.

Sau khi duy trì mốc cao trong 3 ngày qua, tăng thêm hàng triệu đồng và leo lên mốc cao nhất 3 tuần, giá vàng đang hạ nhiệt.

Giá vàng trong nước giảm theo đà đi xuống của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay giảm về còn 4.125 USD/ounce, mất khoảng 10 USD/ounce so với đầu ngày. Kim loại quý trên sàn quốc tế hạ nhiệt sau khi tăng liên tục rồi leo lên mốc cao nhất 3 tuần.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh , xu hướng mới Trên thị trường vàng - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước giảm trở lại vào chiều nay

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 131,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20 triệu đồng và thấp hơn giá vàng nhẫn khoảng 18,5 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch rất cao của giá vàng trong nước và thế giới thời gian qua.

Nhiều người kỳ vọng nếu giá vàng trong nước thu hẹp cách biệt với giá thế giới, giá vàng miếng SJC có thể giảm thấp hơn nhiều so với mốc hiện tại.

Liên quan tới quản lý và ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về trạng thái vàng của các tổ chức tín dụng, thay thế cho Thông tư 38/2012/TT-NHNN.

Theo dự thảo thông tư, Ngân hàng Nhà nước dự kiến sẽ nâng trạng thái vàng cuối ngày của các tổ chức tín dụng được phép sản xuất, xuất nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu lên 5% so với vốn tự có, để chuẩn bị cho việc các tổ chức tín dụng tham gia sản xuất, xuất nhập khẩu vàng miếng, nhập khẩu và mua - bán vàng nguyên liệu. 

Ngân hàng Nhà nước cho biết việc giới hạn trạng thái vàng ở mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép hoạt động trong lĩnh vực vàng sẽ giúp thị trường có thêm nguồn cung lớn. Qua đó, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới, đồng thời vẫn đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh , xu hướng mới Trên thị trường vàng - Ảnh 3.

Biến động giá vàng 1 tuần qua. Nguồn: SJC

    Thông báo