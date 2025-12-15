HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 15-12: Vừa mở cửa, đã tăng tiếp

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng tiếp khi vừa mở cửa giao dịch trên thị trường quốc tế, giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn đang ở vùng đỉnh lịch sử.

Sáng 15-12, giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới ở mức 4.311 USD/ounce, cao hơn khoảng 11 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần. Tuần trước, giá vàng tăng khoảng 100 USD/ounce.

Giá vàng đi lên như dự báo của giới phân tích và các nhà đầu tư. Khi kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần này cho thấy không chuyên gia nào dự đoán kim loại quý sẽ hạ nhiệt trong ngắn hạn.

Đồng USD duy trì ở mức thấp nhất trong 2 tháng qua hỗ trợ giá vàng đi lên. Đồng thời, kim loại quý còn được hỗ trợ bởi lộ trình cắt giảm lãi suất của Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới.

Mới nhất, Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, với mức giảm 0,25 điểm %, bất chấp lạm phát vẫn dai dẳng. 

Giá vàng hôm nay 15 - 12 tiếp tục tăng vọt , đạt đỉnh lịch sử - Ảnh 2.

Giá vàng hôm nay tăng tiếp khi vừa mở cửa tuần mới

Giá vàng đã tăng hơn 65% trong năm nay và đang chứng kiến mức tăng hàng năm tốt nhất kể từ năm 1979 tới nay.

Ở chiều ngược lại, thị trường cũng xuất hiện một số cảnh báo giá vàng có thể đang vào vùng "bong bóng" khi tăng quá nóng trong thời gian dài.

Với thị trường trong nước, giá vàng hôm nay được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết mua vào 154,3 triệu đồng/lượng với vàng miếng, bán ra 156,3 triệu đồng/lượng, ổn định so với cuối tuần.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch ổn định quanh 151,1 triệu đồng/lượng mua vào, 153,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Cả giá vàng miếng SJC, lẫn vàng nhẫn đều đang ở vùng đỉnh lịch sử.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết ở thời điểm hiện tại là khoảng 137,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 15 - 12 tiếp tục tăng vọt , đạt đỉnh lịch sử - Ảnh 3.

Giá vàng thế giới tăng tiếp

