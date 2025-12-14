HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 14-12: Tăng vọt, vẫn được dự báo bất ngờ

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng vọt cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Giá vàng miếng SJC ở mốc cao nhất từ trước tới nay.

Sáng chủ nhật, 14-12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 154,3 triệu đồng/lượng mua vào và 156,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2,1 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước. 

Tương tự, giá vàng hôm nay đối với nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng đi lên mạnh mẽ, được các doanh nghiệp giao dịch trong khoảng 151,1 triệu đồng/lượng mua vào, 153,6 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng.

Cả giá vàng miếng SJC, lẫn vàng nhẫn đều "dậy sóng" vào tuần qua, không chỉ tăng mạnh mà còn đang ở vùng đỉnh lịch sử. Giá vàng miếng SJC đã bỏ xa mốc cao nhất từng lập vào đầu tháng 12 là 155,7 triệu đồng trong sự bất ngờ của nhiều nhà đầu tư.

Trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý chốt tuần giao dịch ở mức 4.300 USD/ounce, tăng khoảng 100 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay 14 - 12 tăng vọt , dự báo tiếp tục tăng trong tuần tới - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đang ở mức cao nhất từ trước tới nay

Một diễn biến khá bất ngờ là dù liên tục tăng mạnh và đang hướng tới mốc đỉnh mọi thời đại vùng 4.380 USD/ounce lập hồi giữa tháng 10 vừa qua nhưng không chuyên gia hay nhà đầu tư nào cho rằng giá vàng sẽ hạ nhiệt để giảm sức nóng.

Kết quả khảo sát về xu hướng giá vàng tuần tới của Kitco cho thấy cả nhà đầu tư lẫn giới phân tích đều dự báo giá vàng tăng tiếp.

Cụ thể, tại cuộc khảo sát ở phố Wall, có 13 chuyên gia phân tích tham gia trả lời và có tới 85% tin rằng giá vàng sẽ tăng tiếp; không ai dự đoán giá sẽ giảm; và 15% cho rằng giá đi ngang.

Tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, các nhà đầu tư cũng duy trì sự lạc quan với xu hướng đi lên của giá vàng. Có 237 nhà đầu tư tham gia trả lời và có tới 71% ý kiến cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng lên những mốc cao mới, chỉ 11% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex, trả lời Kitco với quan điểm, việc giá vàng ổn định chứng tỏ là tích cực và giá vàng giao ngay có thời điểm lên tới gần 4.340 USD vào cuối tuần trước. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) mua trái phiếu kho bạc có thể đã khuyến khích hoạt động mua vào vàng nhiều hơn là việc cắt giảm lãi suất. Chưa kể, đồng USD mạnh hơn cũng có thể hỗ trợ giá kim loại quý.

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết ở thời điểm hiện tại là khoảng 136,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC trên 19 triệu đồng/lượng.

Sáng 13-12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cao nhất từ trước đến nay

Sáng 13-12, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cao nhất từ trước đến nay

(NLĐO) - Giá vàng trong nước sáng nay, 13-12, tăng nhanh hơn cả giá vàng thế giới, lên mức cao nhất từ trước tới nay, vượt 156 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 13-12: Tăng lên mức cao nhất trong 7 tuần qua

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 13-12, chưa dừng đà tăng, có lúc đạt đỉnh cao nhất trong 7 tuần qua khi sức mua nóng lên

Tối 12-12, giá vàng tăng sốc, xuất hiện mốc dự báo mới

(NLĐO) – Giá vàng cuối ngày tăng rất mạnh trên thị trường quốc tế, một ngân hàng ở Mỹ dự báo giá vàng có thể chạm 4.900 USD/ounce.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC
