Kinh tế

Cuối ngày 16-4, giá vàng miếng giảm nhanh, người mua lỗ hơn 7 triệu đồng sau 2 ngày

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp 1,3 triệu đồng/lượng vào cuối ngày, nhanh hơn đà đi xuống của giá thế giới.

Cuối ngày 16-4, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng các doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết ở mức 167,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 171,2 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được các doanh nghiệp lớn điều chỉnh giảm tiếp, giao dịch trong khoảng 167,2 mua vào - 170,7 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng mỗi lượng.

Chỉ trong vòng 2 ngày qua, mỗi lượng vàng trong nước mất 4,3 triệu đồng. Những người mua vàng sáng hôm qua, nếu bán ra vào lúc này có thể lỗ hơn 7 triệu đồng/lượng (theo giá mua vào của doanh nghiệp).

Đáng chú ý, giá vàng trong nước đi xuống nhanh dù giá thế giới vẫn duy trì trên mốc 4.800 USD/ounce. Lúc 18 giờ 30 ngày 16-4, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch quanh 4.818 USD/ounce, ổn định so với đầu phiên sáng.

Giá vàng miếng giảm nhanh, người mua lỗ hơn 7 triệu đồng sau 2 ngày - Ảnh 1.

Giá vàng trong nước giảm nhanh 2 ngày qua

Kim loại quý giữ ở vùng giá cao dù giá dầu thô và đồng USD phục hồi đáng kể. Cụ thể, giá dầu thô đang ở mức 95,6 USD/thùng, trong khi chỉ số USD (DXY) tăng lên mốc 98,1 điểm.

Theo giới phân tích, sau khi vượt qua mốc 4.800 USD/ounce, kim loại quý vẫn đang giằng co quanh vùng này và chưa rõ xu hướng có thể bứt phá lên mức cao hơn hay không.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một chuyên gia vàng phân tích phải tới khi xung đột ở Trung Đông lắng dịu hoặc được giải quyết bằng cuộc đàm phán tiếp theo của Mỹ và Iran thành công, giá vàng mới có thể tăng tiếp. Triển vọng trong trung dài hạn của vàng vẫn tích cực, nhưng ngắn hạn đang bị tác động tới những yếu tố căng thẳng từ Trung Đông.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 153,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Nếu 11 đơn vị được cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước có giảm mạnh?

Nếu 11 đơn vị được cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước có giảm mạnh?

(NLĐO) – Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng, nếu 11 đơn vị được cấp phép nhập khẩu vàng, giá vàng dự báo sẽ giảm.

Sáng 16-4, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp

(NLĐO) – Giá vàng trong nước đang giảm nhanh hơn so với giá thế giới, chiều mua vào vàng miếng SJC, vàng nhẫn lùi sâu khỏi mốc 170 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 16-4: Đảo chiều sụt giảm sau chuỗi tăng nóng

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 16-4, trên thế giới đảo chiều đi xuống khi nhà đầu tư bán chốt lời sau hai ngày tăng giá khá mạnh.

