Nếu 11 đơn vị được cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước có giảm mạnh?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nếu 11 đơn vị được cấp phép nhập khẩu, sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước có giảm mạnh?

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới khoảng 20 triệu đồng/lượng, nếu 11 đơn vị được cấp phép nhập khẩu vàng, giá vàng dự báo sẽ giảm.

Tại buổi họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2026 do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức chiều 14-4, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, cho biết tính đến thời điểm hiện nay, đã có 11 đơn vị gồm doanh nghiệp và tổ chức tín dụng nộp hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu vàng, thêm 2 đơn vị nộp hồ sơ so với đầu năm.

"Việc xét duyệt hồ sơ rất chặt chẽ nên NHNN đang phối hợp để xem xét. Khi có kết quả chính thức sẽ thông báo tới các cơ quan báo chí" - ông Đào Xuân Tuấn cho biết.

Việc bổ sung thêm các đơn vị được cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu được kỳ vọng sẽ giúp tăng nguồn cung trong thời gian tới, qua đó góp phần bình ổn thị trường và thu hẹp chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới, hiện lên tới hơn 20 triệu đồng/lượng. Thậm chí vài ngày trước, mức chênh lệch tới hơn 30 triệu đồng.

Tuy nhiên, điều nhiều người thắc mắc lúc này là liệu khi cả đơn vị được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng, giá vàng trong nước có giảm mạnh xuống ngang bằng hoặc chênh lệch rất ít so với giá thế giới? Người mua vàng ở vùng giá hiện tại hoặc cao hơn có tiếp tục lỗ nặng?

Giá vàng SJC có giảm khi 11 doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu vàng? - Ảnh 2.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động sáng 16-4, ông Huỳnh Trung Khánh - Cố vấn Hội đồng vàng thế giới (WGC) tại Việt Nam, Phó chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) - cho biết việc giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn có giảm nhanh hơn để thu hẹp cách biệt với giá thế giới không còn tùy thuộc vào lượng vàng nguyên liệu được nhập khẩu theo từng thời kỳ.

"Nếu các doanh nghiệp được nhập vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng đáp ứng đủ nhu cầu thị trường thì chênh lệch sẽ thu hẹp về còn mức 10 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng/lượng. Bởi khi người tiêu dùng được mua vàng miếng không bị giới hạn, giá vàng trong nước sẽ giảm nhanh. Tuy nhiên, vẫn phải chờ đến khi có thông tin chính thức về nguồn vàng nhập khẩu, hạn mức (quota) phân bổ cho các doanh nghiệp" – ông Khánh nói.

Ông Huỳnh Trung Khánh phân tích thêm vài tuần gần đây, giá vàng tương đối ổn định quanh mức 170 triệu đồng/lượng nên sức mua - bán không nhiều. Thông thường, quý II hằng năm, nhu cầu giao dịch vàng cũng không quá nhộn nhịp sau quý đầu năm sôi động – do thường trùng với dịp Tết Nguyên đán và dịp Thần Tài.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhu cầu vàng miếng, vàng nhẫn trơn trên thị trường sụt giảm đáng kể khi thấp hơn nhiều so với mốc đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1.

Theo Nghị định 232/2025/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, cơ chế độc quyền vàng miếng được xóa bỏ. Ngân hàng Nhà nước sẽ giao quyền nhập khẩu và sản xuất vàng miếng cho một số ngân hàng và doanh nghiệp đủ điều kiện.

Doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng, ngân hàng là 50.000 tỉ. Các đơn vị này phải trong danh sách đang được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán kim loại quý, không bị xử phạt hoặc đã khắc phục xong nếu vi phạm.


Sáng 16-4, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp

Sáng 16-4, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm tiếp

(NLĐO) – Giá vàng trong nước đang giảm nhanh hơn so với giá thế giới, chiều mua vào vàng miếng SJC, vàng nhẫn lùi sâu khỏi mốc 170 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, 16-4: Đảo chiều sụt giảm sau chuỗi tăng nóng

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay, 16-4, trên thế giới đảo chiều đi xuống khi nhà đầu tư bán chốt lời sau hai ngày tăng giá khá mạnh.

Cuối ngày 15-4, giá vàng miếng tại SJC, Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu giảm nhanh

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn trơn giảm trở lại vào cuối ngày khi giá thế giới thủng mốc 4.800 USD/ounce.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo