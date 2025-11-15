HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Sáng 15-11, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm rất mạnh

Thái Phương

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng giảm hàng triệu đồng, vàng miếng SJC bán ra còn 151 triệu đồng.

Sáng 15-11, các công ty SJC, PNJ đồng loạt hạ giá vàng miếng SJC niêm yết mua vào 149 triệu đồng/lượng, bán ra 151 triệu đồng/lượng, giảm 2,1 đồng mỗi lượng so với sáng hôm qua. 

Tập đoàn Phú Quý mua vào  thấp hơn 1 triệu đồng. Chênh lệch giá mua – bán giãn rộng lên tới 3 triệu đồng.

Cùng nhịp rớt mạnh, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được Công ty SJC giao dịch trong khoảng 146,5 và 149 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào - bán ra, cũng mất tới khoảng 2,2 triệu đồng/lượng.

Vài ngày qua, giá vàng trong nước liên tục biến động mạnh, mỗi ngày tăng giảm cả triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 15 - 11: Vàng miếng SJC giảm mạnh , nhà đầu tư hoang mang - Ảnh 2.

Giá vàng lao dốc vào cuối tuần

Giá vàng trong nước tăng giảm cùng xu hướng của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay đóng cửa phiên cuối tuần ở mức 4.082 USD/ounce, rớt tổng cộng khoảng 118 USD/ounce so với phiên trước.

Thị trường quốc tế trong phiên cuối tuần chứng kiến đà lao dốc rất mạnh của kim loại quý, khi các nhà đầu tư ồ ạt bán ra chốt lời. Không chỉ vàng, các kênh đầu tư khác như bạc, Bitcoin cũng chao đảo.

Theo giới phân tích, giá vàng những ngày qua chịu ảnh hưởng từ các thông tin liên quan tới động thái của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED). Thông tin mới nhất cho thấy thay vì sớm cắt giảm lãi suất tiếp vào tháng 12 tới, FED có thể chậm lại quá trình này khi lạm phát vẫn ở mức cao. Nếu đồng USD duy trì ở mức cao, giá vàng sẽ gặp bất lợi.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 15 - 11: Vàng miếng SJC giảm mạnh , nhà đầu tư hoang mang - Ảnh 3.


giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng
