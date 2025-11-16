Giá vàng hôm nay 16-11: Nhiều người vẫn lạc quan về triển vọng giá vàng

Sáng chủ nhật, 16-11, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 149 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, dù giảm hơn 3 triệu đồng so với mức cao nhất trong tuần nhưng so với cuối tuần trước, loại vàng này vẫn tăng tới 2,6 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, tuần qua giá vàng miếng áp sát mốc đỉnh lịch sử 154,6 triệu đồng/lượng từng lập hồi tháng 10, lên tới 154,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, ngay sau đó đã lao dốc trở lại vào cuối tuần.



Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch quanh mức 146,5 - 149 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng tới 3,2 triệu đồng.

Giá vàng trong nước tăng giảm cùng nhịp với giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay chốt tuần giao dịch ở mức 4.082 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD/ounce so với cuối tuần trước.

Tuần qua, thị trường vàng chứng kiến sự biến động rất mạnh của kim loại quý, mốc cao nhất của giá vàng trong tuần qua lên tới 4.252 USD/ounce, trước khi lao dốc vì bị bán tháo vào cuối tuần.

Giá vàng miếng SJC chốt tuần tăng mạnh

Theo giới phân tích, tâm điểm của thị trường tuần này là việc chính phủ Mỹ tái hoạt động trở lại sau nhiều ngày đóng cửa nhưng nỗi lo về những bất ổn kinh tế khiến giới đầu tư bán tháo vàng, bạc và tiền số vào phiên cuối tuần.

Sức ép giảm giá của vàng trong ngắn hạn vẫn còn hiệu hữu, theo các chuyên gia tại cuộc khảo sát về xu hướng giá vàng của Kitco.

Cụ thể, trong 17 chuyên gia phân tích Phố Wall tham gia khảo sát, chỉ có 18% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; nhưng có tới 47% dự đoán giá sẽ giảm; và có tới 35% cho rằng giá đi ngang.

Tăng Giảm Đi ngang Chuyên gia Phố Wall (17) 18 47 35 Nhà đầu tư Main Street (230) 66 16 18

Ở chiều ngược lại, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 230 nhà đầu tư tham gia trả lời và nhiều người lạc quan với xu hướng tăng tiếp của giá vàng. Cụ thể, có tới 66% ý kiến cho rằng giá vàng tăng trở lại, chỉ 16% dự báo giá vàng giảm và 18% còn lại kỳ vọng giá đi ngang.

Với quan điểm cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nói rằng trừ khi thị trường chứng khoán chứng kiến một đợt bán tháo mạnh, giá vàng cũng sẽ chịu áp lực đi xuống. Tuy nhiên, chỉ số S&P 500 dù chịu áp lực bị bán mạnh trong tuần qua nhưng vẫn giữ được ngưỡng hỗ trợ quan trọng trên 6.600 điểm.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 129,8 triệu đồng/lượng.



