Sáng 2-10, cửa hàng vàng nhỏ niêm yết giá vàng miếng SJC rất cao

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 2-10, cửa hàng vàng nhỏ niêm yết giá vàng miếng SJC rất cao

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do trở lại mốc 143,5 triệu đồng/lượng, cao hơn nhiều so với giá tại các công ty vàng lớn.

Sáng 2-10, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 136 triệu đồng/lượng, bán ra 138 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua nhưng đang là mốc cao nhất của giá vàng miếng tại các công ty vàng lớn.

Giá vàng miếng SJC tự do lên cao nhất lịch sử

Dù giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do tăng cao, các chuyên gia cảnh báo rủi ro lớn khi người dân mua vàng qua chợ mạng hoặc mua tại các cửa hàng không được cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng. Hiện, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các điểm kinh doanh vàng miếng được cấp phép phải có bảng hiệu thông báo cho khách hàng biết.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại tăng tiếp lên mốc cao mới, quanh 131,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,2 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 100.000 đồng mỗi lượng.

Đặc biệt, các cửa hàng vàng nhỏ ở TP HCM báo giá vàng miếng SJC mua vào tới 141,5 triệu đồng/lượng, bán ra 143,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng so với hôm qua. 

Đây là mức giá cao nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm này và đang cao hơn khoảng 5,5 triệu đồng/lượng so với giá tại các công ty vàng lớn.

Giá vàng miếng SJC tăng cao , chạm mốc 143 , 5 triệu đồng / lượng trên thị trường tự do - Ảnh 2.

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc cao nhất từ trước tới nay

Giá vàng thế giới tăng vì đâu?

Giá vàng trong nước duy trì ở mốc cao do ảnh hưởng từ giá thế giới. Cụ thể, tới 9 giờ sáng nay, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới được giao dịch ở mốc 3.865 USD/ounce, nhích nhẹ so với đầu ngày. Tuy nhiên, so với mức đỉnh đêm qua gần 3.900 USD, giá kim loại quý đang thấp hơn khoảng 30 USD/ounce.

TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân chính khiến giá vàng hôm nay lập kỷ lục mới là do chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau gần 7 năm, khi Quốc hội của quốc gia này không đạt được đồng thuận về ngân sách trước hạn chót ngày 1-10. Nhà đầu tư lo ngại bất ổn gia tăng và tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn. Giá vàng liên tục tăng nhanh bất chấp các cảnh báo tăng rất nóng.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 123,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng cao , chạm mốc 143 , 5 triệu đồng / lượng trên thị trường tự do - Ảnh 3.

Diễn biến giá vàng miếng SJC thời gian qua


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay, 2-10: Giá vàng thế giới lao lên đỉnh cao mới

Giá vàng hôm nay, 2-10: Giá vàng thế giới lao lên đỉnh cao mới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 2-10, tiếp tục tăng mạnh, có thời điểm đạt mức cao lịch sử 3.890 USD/ounce

Cuối ngày 1-10, giá vàng miếng SJC vượt xa mốc 138 triệu đồng/lượng

(NLĐO) – Vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp vào cuối năm, theo đà tăng rất mạnh của giá vàng thế giới.

Sáng 1-10, giá vàng miếng, vàng nhẫn cùng nhau tăng tiếp

(NLĐO) – Thị trường trong nước xuất hiện mốc 138 triệu đồng/lượng với vàng miếng SJC theo đà tăng vọt của giá vàng thế giới.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng doji
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo