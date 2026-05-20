Kinh tế

Cuối ngày 20-5, giá vàng miếng SJC đang giảm nhanh, ngược dòng thế giới

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm nhanh ngược với đà phục hồi của giá thế giới, chiều mua vào chỉ còn 159 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 20-5, giá vàng miếng SJC được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng niêm yết giá ở mức 159 triệu đồng/lượng mua vào và 162 triệu đồng/lượng bán ra, giảm thêm 500.000 đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức lùi sâu hơn về 158 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 161 triệu đồng/lượng chiều bán ra, giảm thêm 1,3 triệu đồng/lượng.

Trong vòng 1 ngày, giá vàng trong nước giảm mạnh nhất tới 2,5 triệu đồng/lượng. Chiều mua vào lùi sâu khỏi mốc 160 triệu đồng, chỉ còn 158 triệu đồng. Với diễn biến này, những người mua vàng ở vùng đỉnh 190-191 triệu đồng/lượng hồi cuối tháng 1-2026, nếu bán ra lúc này sẽ lỗ hơn 30 triệu đồng mỗi lượng.

Diễn biến đáng chú ý là giá vàng trong nước giảm nhanh vào cuối ngày và ngược dòng thế giới. Khi trên thị trường quốc tế, giá vàng tối nay đang phục hồi lên xấp xỉ 4.500 USD/ounce. Hiện giá vàng được giao dịch ở mức 4.496 USD/ounce, tăng trở lại khoảng 20 USD/ounce so với buổi sáng. Không chỉ vàng, bạc cũng phục hồi sau phiên bán tháo lên 75,8 USD/ounce, tăng khoảng 2,7% so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC giảm nhanh trong ngày 20 - 5 , ngược dòng thế giới

Giá vàng trong nước mất hơn 30 triệu đồng/lượng từ đỉnh lịch sử

Giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết đang thấp hơn giá trong nước khoảng 18 triệu đồng/lượng. Dù giá vàng trong nước liên tục đi xuống nhưng nhu cầu giao dịch khá trầm lắng.

Theo một số chuyên gia vàng, phần lớn người có nhu cầu mua vàng đã xuống tiền từ khoảng 2-3 tháng trước. Khi xảy ra chiến sự giữa Mỹ - Iran, nhiều người kỳ vọng giá vàng sẽ tiếp tục tăng mạnh, thậm chí lên tới 200 triệu đồng/lượng nên đã mua vào với số lượng lớn. Tuy nhiên, giá vàng thế giới sau đó giảm mạnh từ vùng khoảng 5.400 USD/ounce xuống còn quanh 4.500 USD/ounce, kéo giá vàng trong nước liên tục đi xuống.

Đến nay, phần lớn người nắm giữ vàng chủ yếu chờ giá phục hồi để bán ra. Vì vậy, từ tháng 4 tới giờ, giao dịch trên thị trường vàng khá ảm đạm.

Giá vàng miếng SJC giảm liên tục trong tuần qua. Nguồn: DOJI

Giá vàng miếng SJC giảm liên tục trong tuần qua. Nguồn: DOJI

