Giá vàng hôm nay 20-5: Đảo chiều sụt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay suy yếu. Ảnh: Tấn Thạnh

Khoảng 6 giờ ngày 20-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.483 USD/ounce, giảm mạnh 87 USD so với đỉnh cao nhất ghi nhận trong phiên đêm qua là 4.560 USD/ounce.

So với cùng thời điểm hôm qua, mức giảm tới gần 100 USD.



Đà giảm mạnh của giá vàng xuất phát từ việc tăng giá của đồng USD và áp lực từ thị trường trái phiếu. Lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức gần 4,6%, đã làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông vẫn là yếu tố hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn vào vàng. Thế nhưng, lo ngại lạm phát dai dẳng liên quan đến nguồn cung dầu mỏ, đã phần nào triệt tiêu tác động tích cực này.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, chỉ số Dow Jones giảm hơn 300 điểm, trong khi S&P 500 và Nasdaq tiếp tục chuỗi giảm điểm phiên thứ ba liên tiếp. Nhiều nhà đầu tư đã bán cổ phiếu, dồn vốn vào USD và trái phiếu. Từ đó, dòng tiền chảy vào kim loại quý bị hạn chế. Giá vàng hôm nay gánh thêm sức ép sụt giảm.

Với diễn biến hiện tại, các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm tín hiệu từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cập nhật tình hình căng thẳng Mỹ - Iran để đánh giá xu hướng của giá vàng trong thời gian tới.

Ở trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đầu ngày quanh mức 161 triệu đồng/lượng mua vào và 163,5 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn 300.000 đồng/lượng so với sáng qua.