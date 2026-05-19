Kinh tế

Giá vàng miếng SJC gần mức 164 triệu đồng/lượng

Thái Phương

(NLĐO) - Giá vàng trong nước giao dịch sáng nay, 19-5, tương đối ổn định dù giá vàng thế giới biến động

Sáng 19-5, Công ty Vàng bạc - Đá quý Sài Gòn (SJC) và nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng khác niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 161,3 triệu đồng/lượng, bán ra 163,8 triệu đồng/lượng - không thay đổi so với cuối ngày hôm qua. 

Một số cửa hàng bán ra vàng miếng SJC ở mức thấp hơn. Trong đó, tiệm vàng Mi Hồng (TPHCM) giao dịch vàng miếng lần lượt 161,5 triệu đồng/lượng mua vào và 163,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức các loại cũng ổn định quanh mức 160,3 triệu đồng/lượng mua vào, 163,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trước đó, giá vàng trong nước giảm mạnh vào sáng 18-5 rồi hồi phục nhẹ vào buổi chiều cùng ngày. Đến sáng nay, mức giá vẫn không thay đổi dù giá vàng thế giới bật tăng mạnh. 

Giá vàng miếng SJC tăng mạnh ngày 19 - 5 và dự báo thị trường vàng 2026 - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC ổn định

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay lúc 9 giờ (giờ Việt Nam) được giao dịch ở mức 4.557 USD/ounce, giảm khoảng 15 USD/ounce so với đầu ngày. 

Giá vàng đang trụ vững trên vùng 4.500 USD/ounce dù giá dầu thô neo cao trên 109 USD/thùng và chỉ số đồng USD (DXY) duy trì trên mốc 99 điểm. Có điều, trong ngắn hạn, giá kim loại quý chưa thể phục hồi khi căng thẳng xung đột ở Trung Đông vẫn dai dẳng và eo biển Hormuz vẫn bị đóng cửa.

Trả lời Kitco, ông Simon-Peter Massabni, Trưởng Bộ phận Phát triển Kinh doanh tại XS.com, cho biết giá vàng đang giữ ổn định ở mức trên 4.500 USD/ounce, gần mức thấp nhất được ghi nhận trong tháng 5. Vàng có thể tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong những ngày tới khi thị trường lo ngại leo thang căng thẳng hơn nữa ở Trung Đông.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 145 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 19-5: Tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 19-5: Tăng mạnh trở lại

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay đảo chiều bật tăng xuất phát chủ yếu từ việc được mua vào nhiều ở vùng giá thấp, đồng thời lo ngại chiến sự leo thang tại Trung Đông

Giá vàng hôm nay 18-5: Bật tăng trở lại sau cú lao dốc mạnh cuối tuần

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tăng trở lại và quy đổi theo tỉ giá niêm yết là 144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng còn cơ hội trở lại vùng đỉnh trong năm nay?

(NLĐO)- “Những yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng hiện vẫn còn tồn tại và sẽ tiếp tục tác động lên thị trường trong các tháng cuối năm”- theo Hội đồng Vàng Thế giới.

