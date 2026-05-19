Kinh tế

Giá vàng hôm nay 19-5: Tăng mạnh trở lại

Thy Thơ; Ảnh; Tấn Thạnh; đồ họa: Chi Phan

(NLĐO) - Giá vàng hôm nay đảo chiều bật tăng xuất phát chủ yếu từ việc được mua vào nhiều ở vùng giá thấp, đồng thời lo ngại chiến sự leo thang tại Trung Đông

Giá vàng hôm nay 19-5: Vàng thế giới tăng trở lại - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại

Khoảng 6 giờ ngày 19-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.574 USD/ounce, tăng 44 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.530 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, đà phục hồi của giá vàng hôm nay xuất phát chủ yếu từ hoạt động mua vào ở vùng giá thấp, kết hợp với lo ngại chiến sự leo thang tại Trung Đông. Trong đó, xung đột Mỹ - Iran vẫn là yếu tố chi phối chính, đặc biệt khi nguy cơ đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu thô toàn cầu -  vẫn hiện hữu.

Giá dầu thô biến động trên 100 USD/thùng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hoãn kế hoạch tiếp tục tấn công Iran theo đề nghị của các đồng minh vùng Vịnh.

Biến động này tạo ra tác động kép lên thị trường vàng. Một mặt, rủi ro địa chính trị gia tăng thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vốn an toàn, hỗ trợ giá vàng hôm nay. Mặt khác, cú sốc giá năng lượng làm dấy lên lo ngại lạm phát cao hơn, kéo theo kỳ vọng lãi suất tăng, từ đó hạn chế sức hấp dẫn của vàng.

Chỉ số đô la Mỹ giảm nhẹ sau đà tăng của tuần trước, góp phần hỗ trợ giá vàng hôm nay. Tuy nhiên, việc giá trị đồng bạc xanh được củng cố bởi nhu cầu trú ẩn vốn, Mỹ duy trì lãi suất cao khi lạm phát đi lên sẽ gây sức ép với thị trường vàng trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 19-5: Vàng thế giới tăng trở lại - Ảnh 2.

Giá vàng SJC những ngày gần đây


Giá vàng hôm nay 18-5: Bật tăng trở lại sau cú lao dốc mạnh cuối tuần

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế tăng trở lại và quy đổi theo tỉ giá niêm yết là 144,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng còn cơ hội trở lại vùng đỉnh trong năm nay?

(NLĐO)- “Những yếu tố ảnh hưởng đến giá vàng hiện vẫn còn tồn tại và sẽ tiếp tục tác động lên thị trường trong các tháng cuối năm”- theo Hội đồng Vàng Thế giới.

Giá vàng hôm nay 17-5: 77% chuyên gia dự báo giảm trong tuần tới

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đóng cửa ở mức thấp nhất trong 2 tuần nhưng nhiều ý kiến dự báo triển vọng vẫn tích cực trong trung, dài hạn.

    Thông báo