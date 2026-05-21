Kinh tế

Cuối ngày 21-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn lại giảm nhanh

Thái Phương

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm trở lại 1,1 triệu đồng/lượng khi giá thế giới rớt nhanh vào cuối ngày

Cuối ngày 21-5, các doanh nghiệp vàng lớn niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 159,4 triệu đồng/lượng, bán ra 162,4 triệu đồng/lượng, giảm trở lại 1,1 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng rớt trở lại khi được các doanh nghiệp giao dịch quanh 158,9 triệu đồng/lượng mua vào, 161,9 triệu đồng/lượng bán ra, thấp hơn 1,1 triệu đồng.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC còn thấp hơn tại các công ty vàng lớn và thấp hơn cả giá vàng nhẫn thương hiệu SJC, PNJ, DOJI. 

Một số cửa hàng vàng báo giá vàng miếng SJC bán ra chỉ còn 161,5 triệu đồng/lượng, chiều mua vào 159,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng giảm hàng triệu đồng vào hôm nay, theo đà biến động của giá thế giới. 

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đang được giao dịch ở mức 4.515 USD/ounce, giảm trở lại khoảng 20 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Trong một báo cáo mới, các nhà phân tích của Tập đoàn tài chính châu Âu Societe Generale lưu ý rằng giá vàng đã chịu áp lực đáng kể trong khoảng 2 tháng qua và mức 4.350 USD/ounce là vùng hỗ trợ quan trọng. 

Nếu giữ được quanh vùng này, giá vàng có thể bật tăng trở lại, còn không, nguy cơ vàng có thể rớt xuống vùng sâu hơn quanh 4.100 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, chuyên gia của Ngân hàng tư nhân ở Thụy Sĩ Lombard Odier cho rằng việc giá vàng ổn định quanh vùng 4.500 USD/ounce gần đây không làm suy yếu triển vọng tăng cao hơn trong trung hạn. 

Giá vàng sẽ tăng tiếp nếu các ngân hàng trung ương không tăng lãi suất và dòng vốn thụ động không giảm quá mạnh, giá vàng sẽ tăng trở lại mức 5.400 USD/ounce trong vòng một năm tới.

Sáng 21-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 21-5: Tăng mạnh trở lại

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đi lên theo đà phục hồi của giá thế giới.

Giá vàng hôm nay 21-5: Tăng mạnh trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên sụt giảm, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại khi đồng USD suy yếu và các tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran.

Cuối ngày 20-5, giá vàng miếng SJC đang giảm nhanh, ngược dòng thế giới

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm nhanh ngược với đà phục hồi của giá thế giới, chiều mua vào chỉ còn 159 triệu đồng/lượng.

