Sáng 21-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại 2 triệu đồng/lượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sáng 21-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại 2 triệu đồng/lượng

Thái Phương

(NLĐO) – Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn đi lên theo đà phục hồi của giá thế giới.

Sáng 21-5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 160,5 triệu đồng/lượng, bán ra 163,5 triệu đồng/lượng, tăng trở lại 2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng trở lại khi được các doanh nghiệp giao dịch quanh 160 triệu đồng/lượng mua vào, 163 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ngắt chuỗi giảm theo đà phục hồi của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng được giao dịch ở mức 4.533 USD/ounce, giảm trở lại khoảng 10 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Nếu so với phiên trước, giá vàng đã phục hồi khoảng 60 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay 21 - 5 phục hồi mạnh mẽ với SJC tăng 2 triệu đồng / lượng - Ảnh 2.

Giá vàng tăng trở lại

Sự phục hồi của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi thông tin các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn cuối cùng, cùng với dấu hiệu hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz dần được nối lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đàm phán đang tiến triển và cảnh báo rằng nếu thất bại, xung đột quân sự mới có thể xảy ra.

Sau những thông tin trên, giá dầu thô và đồng USD cũng hạ nhiệt. Giá dầu thô Brent tới sáng nay được giao dịch ở mức 105,8 USD/thùng; chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch ở mức 99,1 điểm.

Trong dự báo mới nhất, chuyên gia của Ngân hàng tư nhân ở Thụy Sĩ Lombard Odier cho rằng việc giá vàng ổn định quanh vùng 4.500 USD/ounce gần đây không làm suy yếu triển vọng tăng cao hơn trong trung hạn. Giá vàng sẽ tăng tiếp nếu các ngân hàng trung ương không tăng lãi suất và dòng vốn thụ động không giảm quá mạnh, giá vàng sẽ tăng trở lại mức 5.400 USD/ounce trong vòng một năm tới.

Ông Kowshik, chuyên gia của Lombard Odier, nói rằng nếu xung đột ở Trung Đông giảm leo thang và giá năng lượng giảm, giá vàng có thể phục hồi và tăng lên các mốc cao hơn. Triển vọng trung hạn lạc quan về vàng, duy trì mục tiêu giá 12 tháng là 5.400 USD/ounce và tỷ trọng phân bổ cao hơn mức trung bình trong danh mục đầu tư."

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144,2 triệu đồng/lượng.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 21-5: Tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay 21-5: Tăng mạnh trở lại

(NLĐO) – Sau một phiên sụt giảm, giá vàng thế giới đã bật tăng trở lại khi đồng USD suy yếu và các tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Iran.

Cuối ngày 20-5, giá vàng miếng SJC đang giảm nhanh, ngược dòng thế giới

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn giảm nhanh ngược với đà phục hồi của giá thế giới, chiều mua vào chỉ còn 159 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 20-5: Đảo chiều sụt giảm mạnh

(NLĐO) – Sau đà tăng mạnh trong phiên trước, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc khi đồng USD phục hồi, lãi suất trái phiếu Mỹ tăng.

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng miếng giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo