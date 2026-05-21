Sáng 21-5, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại 2 triệu đồng/lượng

Sáng 21-5, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 160,5 triệu đồng/lượng, bán ra 163,5 triệu đồng/lượng, tăng trở lại 2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng tăng trở lại khi được các doanh nghiệp giao dịch quanh 160 triệu đồng/lượng mua vào, 163 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ngắt chuỗi giảm theo đà phục hồi của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng được giao dịch ở mức 4.533 USD/ounce, giảm trở lại khoảng 10 USD/ounce so với đầu phiên sáng. Nếu so với phiên trước, giá vàng đã phục hồi khoảng 60 USD/ounce.

Giá vàng tăng trở lại

Sự phục hồi của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi thông tin các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn cuối cùng, cùng với dấu hiệu hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz dần được nối lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đàm phán đang tiến triển và cảnh báo rằng nếu thất bại, xung đột quân sự mới có thể xảy ra.

Sau những thông tin trên, giá dầu thô và đồng USD cũng hạ nhiệt. Giá dầu thô Brent tới sáng nay được giao dịch ở mức 105,8 USD/thùng; chỉ số đồng USD (DXY) được giao dịch ở mức 99,1 điểm.

Trong dự báo mới nhất, chuyên gia của Ngân hàng tư nhân ở Thụy Sĩ Lombard Odier cho rằng việc giá vàng ổn định quanh vùng 4.500 USD/ounce gần đây không làm suy yếu triển vọng tăng cao hơn trong trung hạn. Giá vàng sẽ tăng tiếp nếu các ngân hàng trung ương không tăng lãi suất và dòng vốn thụ động không giảm quá mạnh, giá vàng sẽ tăng trở lại mức 5.400 USD/ounce trong vòng một năm tới.

Ông Kowshik, chuyên gia của Lombard Odier, nói rằng nếu xung đột ở Trung Đông giảm leo thang và giá năng lượng giảm, giá vàng có thể phục hồi và tăng lên các mốc cao hơn. Triển vọng trung hạn lạc quan về vàng, duy trì mục tiêu giá 12 tháng là 5.400 USD/ounce và tỷ trọng phân bổ cao hơn mức trung bình trong danh mục đầu tư."

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144,2 triệu đồng/lượng.



