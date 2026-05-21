Giá vàng hôm nay 21-5: Tăng mạnh trở lại

Giá vàng hôm nay nóng lên

Khoảng 6 giờ ngày 21-5 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 4.543 USD/ounce, tăng mạnh 83 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.460 USD/ounce.

Thế nhưng, nếu so với mức giá cùng thời điểm hôm qua là 4.483 USD, thì giá vàng hôm nay tăng100 USD.

Sự phục hồi của giá vàng hôm nay được thúc đẩy bởi thông tin các cuộc đàm phán ngoại giao giữa Mỹ và Iran đang bước vào giai đoạn cuối cùng, cùng với dấu hiệu hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz dần được nối lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định đàm phán đang tiến triển và cảnh báo rằng nếu thất bại, xung đột quân sự mới có thể xảy ra.

Eo biển Hormuz – tuyến đường huyết mạch vận chuyển dầu mỏ toàn cầu - đã chuyển từ trạng thái căng thẳng sang giảm rủi ro, dù chưa mở cửa hoàn toàn.

Một số tàu chở dầu thô đã di chuyển qua eo biển, với tổng lượng khoảng 6 triệu thùng. Đây là lượng dầu xuất khẩu hàng ngày lớn nhất từ vùng Vịnh kể từ khi xung đột Mỹ - Israel - Iran bùng phát vào tháng Hai.

Diễn biến này góp phần đẩy giá dầu thô giảm gần 6%, xuống còn 98 USD/thùng, qua đó làm giảm lo ngại về lạm phát, hỗ trợ giá vàng hôm nay phục hồi.

Trên thị trường rộng lớn hơn, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm hạ nhiệt còn 4,6%, chỉ số đồng USD tiếp tục giảm cũng góp phần thúc đẩy giá vàng đi lên.