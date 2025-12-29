HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cuối ngày 29-12, giá vàng miếng SJC rớt mạnh

Thái Phương

(NLĐO) – Mỗi lượng vàng miếng SJC mất gần 2 triệu đồng theo giá thế giới, Ngân hàng Nhà nước thông tin về các đơn vị xin cấp phép sản xuất vàng miếng

Cuối ngày 29-12, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết mua vào 156 triệu đồng/lượng, bán ra 158 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng được điều chỉnh giảm mạnh về mức 151,1 triệu đồng/lượng chiều mua vào, 154,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra, mất khoảng 1,4 triệu đồng so với buổi sáng.

Giá vàng trong nước lao dốc mạnh theo đà biến động của giá thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng không chỉ thủng mốc 4.500 USD/ounce mà đang lùi sâu về 4.463 USD/ounce, giảm hơn 40 USD mỗi ounce so với buổi sáng.

Giá vàng hôm nay 29 - 12 giảm mạnh , SJC lao dốc theo xu hướng thế giới - Ảnh 2.

Giá vàng miếng SJC rớt mạnh vào cuối ngày hôm nay

Chỉ trong 1 ngày, giá vàng mất khoảng 75 USD/ounce. Giá vàng đang chịu áp lực chốt lời sau chuỗi tăng nóng liên tiếp. Tính từ đầu năm tới nay, kim loại quý đã tăng hơn 70%.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 141,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Các nhà đầu tư trong nước kỳ vọng giá vàng miếng SJC có thể giảm tiếp để thu hẹp cách biệt với giá thế giới, khi nguồn cung gia tăng. Liên quan đến việc cấp phép cho các đơn vị trong nước sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng, chiều nay, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã có thông tin mới nhất, tại họp báo quý 4/2025.

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước, cho hay Ngân hàng Nhà nước đã nhận được 9 hồ sơ của Ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định để xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng. Nếu doanh nghiệp có giấy phép sản xuất vàng miếng, sẽ được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. Hiện Ngân hàng Nhà nước đang phối hợp với các bộ ngành để cấp phép sao cho bảo đảm quy định.

Giá vàng hôm nay 29 - 12 giảm mạnh , SJC lao dốc theo xu hướng thế giới - Ảnh 3.

Ông Đào Xuân Tuấn phát biểu tại buổi họp báo

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về thị trường vàng trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động rất phức tạp. Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Thông tư số 34/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 232/2025/NĐ-CP cũng được ban hành và Ngân hàng Nhà nước đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để quản lý thị trường vàng theo cơ chế mới.

Giá vàng hôm nay 29 - 12 giảm mạnh , SJC lao dốc theo xu hướng thế giới - Ảnh 4.

