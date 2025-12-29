HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá vàng hôm nay 29-12: Biến động mạnh khi vừa mở cửa

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay tăng giảm liên tục khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới, vàng miếng SJC giảm lùi sâu 160 triệu đồng/lượng.

Sáng 29-12, giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.506 USD/ounce, giảm tới 27 USD/ounce so với cuối tuần trước.  

TIN LIÊN QUAN

Chỉ trong ít phút buổi sáng khi vừa mở cửa tuần mới, giá vàng hôm nay bất ngờ rớt thẳng đứng xuống chỉ còn 4.472 USD/ounce, mất tới khoảng 60 USD/ounce trước khi phục hồi. Giá vàng đang biến động rất mạnh phiên đầu tuần.

Ở thị trường trong nước, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 157,7 triệu đồng/lượng, bán ra 159,7 triệu đồng/lượng, ổn định so với cuối tuần trước.

Tuy nhiên, ít phút sau đó, do đà giảm nhanh của giá thế giới, giá vàng miếng SJC cũng được điều chỉnh về còn 158,8 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), mất khoảng 900.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay 29-12: Biến động mạnh khi vừa mở cửa - Ảnh 1.

Giá vàng hôm nay giảm trở lại

Tương tự, giá vàng hôm nay đối với vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng giảm, khi được các công ty công bố giá mua vào khoảng 152,5 triệu đồng/lượng và bán ra 155,5 triệu đồng/lượng, giảm nửa triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước.

Giá vàng trong nước đi xuống sau một tuần tăng rất mạnh. 

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 144 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước gần 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 29-12: Biến động mạnh khi vừa mở cửa - Ảnh 2.


Tin liên quan

Giá vàng hôm nay 28-12: Vàng miếng, vàng nhẫn cùng tăng

Giá vàng hôm nay 28-12: Vàng miếng, vàng nhẫn cùng tăng

(NLĐO) – Dù giá vàng hôm nay đang ở vùng đỉnh lịch sử nhưng Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ giảm về khoảng 4.200 USD/ounce trong ngắn hạn

Sáng 27-12, giá vàng miếng SJC tăng 3 ngày liên tục

(NLĐO) - Giá vàng miếng SJC giao dịch sáng nay, 27-12, chỉ còn cách 200.000 đồng so với mức kỷ lục 159,9 triệu đồng/lượng lập vào vài ngày trước

Giá vàng hôm nay 27-12: Bật tăng trở lại

(NLĐO) - Sau một phiên suy yếu, giá vàng hôm nay lại nóng lên bởi dòng tiền đổ mạnh vào tài sản trú ẩn an toàn do lo ngại các rủi ro địa chính trị toàn cầu

giá vàng hôm nay giá vàng sjc giá vàng thế giới giá vàng nhẫn giá vàng giá vàng năm 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo