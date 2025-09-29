Cuối ngày 29-9, giá vàng tiếp tục tăng, xuất hiện mốc cao mới

Cuối ngày 29-9, giá vàng miếng SJC tiếp tục được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh lên mức 134,5 triệu đồng/lượng mua vào và 136,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng so với buổi sáng.

Chỉ trong 1 ngày, mỗi lượng vàng miếng đã tăng thêm 1,5 triệu đồng. Đây cũng là mức giá giao dịch tại các công ty vàng khác, và là mức cao nhất của giá vàng miếng trong thời gian qua.

Cùng nhịp đi lên, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại tăng chạm 129,7 triệu đồng/lượng mua vào và 132,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng/lượng so với buổi sáng. Trong 1 ngày, giá vàng nhẫn trơn tăng thêm khoảng 900.000 đồng, thấp hơn so với đà nhảy vọt của giá vàng miếng.

Giá vàng tăng tiếp vào cuối ngày

Giá vàng trong nước chịu ảnh hưởng của giá thế giới. Trên thị trường quốc tế, kim loại quý vẫn chưa dừng đà đi lên và bất ngờ lập đỉnh mới vào chiều nay (theo giờ Việt Nam). Lúc 18 giờ 30 ngày 29-9, giá vàng thế giới được giao dịch lên tới 3.821 USD/ounce, tăng thêm 40 USD/ounce so với buổi sáng.

Nếu so với cuối tuần, mỗi ounce vàng tăng thêm khoảng 60 USD (tương đương mức tăng 1,9 triệu đồng/lượng). Đây cũng là mốc đỉnh lịch sử mới của giá vàng thế giới.

Theo giới phân tích, vàng đang là kênh thu hút sự quan tâm của dòng tiền từ nhà đầu tư khi liên tục lập những vùng đỉnh mới. Bất chấp những cảnh báo giá vàng đang tăng nóng, dòng tiền vẫn đổ vào vàng khi đồng USD suy yếu trên thị trường quốc tế. Cuối tuần qua, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã tiếp tục mua vào 18 tấn vàng. Có điều, dù nhu cầu đầu tư tăng trở lại, lượng vàng nắm giữ của các quỹ ETF toàn cầu vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỷ lục được thiết lập vào năm 2020.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 121,8 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước tăng do ảnh hưởng từ giá thế giới

Giá vàng miếng SJC liên tục đi lên những ngày qua



