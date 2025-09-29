Giá vàng hôm nay 29-9: Tăng vọt khi vừa mở cửa giao dịch

Sáng thứ hai, 29-9, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 133,5 triệu đồng/lượng và bán ra 135,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng so với cuối tuần.

Đây cũng là mức giá giao dịch tại các công ty vàng khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và các ngân hàng thương mại như ACB, Eximbank…

Giá vàng miếng đang tiến sát mốc đỉnh lịch sử từng lập hồi đầu tháng 9 là 135,8 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được giao dịch quanh mức 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 131,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC tăng tiếp

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trơn cũng tăng đáng kể và đang giãn rộng cách biệt so với tại các công ty vàng lớn. Hiện, một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC mua vào 137,7 triệu đồng/lượng, bán ra 139,2 triệu đồng/lượng.

Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh cao nhất của giá vàng miếng trên thị trường tự do là 143,5 triệu đồng, mỗi lượng vàng vẫn đang thấp hơn trên 4 triệu đồng.

Theo giới phân tích, giá vàng trong nước tăng do chịu ảnh hưởng từ đà tăng mạnh mẽ của giá thế giới. Nhu cầu mua vàng trong nước cũng duy trì trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm, dù quy mô thị trường vàng không còn lớn như trước.

Giá vàng trong nước tăng do ảnh hưởng từ đà đi lên của giá thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay vừa mở cửa giao dịch tuần mới đã tăng tiếp lên 3.780 USD/ounce, tăng thêm khoảng 15 USD mỗi ounce so với cuối tuần trước. Đến 9 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam, giá kim loại quý đã vọt lên hơn 3.790 USD/ounce, quy đổi khoảng 121 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng tăng khi đồng USD đi xuống. Chỉ số USD (DXY) hiện giảm còn 98 điểm (-0,15% so với phiên trước).

Dự báo mới nhất về xu hướng giá vàng tuần này, cả giới phân tích lẫn nhà đầu tư trên thị trường quốc tế đều cho rằng giá vàng có thể tăng tiếp, bất chấp đã có chuỗi tăng nóng suốt nhiều tháng qua.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia cho rằng áp lực chốt lời sau giai đoạn tăng nóng có thể khiến giá vàng đảo chiều trong ngắn hạn.

Với giá vàng trong nước, dù tăng cùng chiều nhưng giá vàng miếng SJC vẫn đang cao hơn giá thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 15 triệu đồng/lượng.