Kinh tế

Giá vàng hôm nay 28-9: Đồng loạt dự báo tăng tiếp

Thái Phương, Ảnh: Tấn Thạnh, Ảnh: Ngọc Trinh

(NLĐO) – Cả giới phân tích lẫn chuyên gia đều dự báo giá vàng thế giới tăng tiếp trong tuần tới, nhưng đang thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 15 triệu đồng.

Cuối tuần ngày 28-9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng mỗi lượng so với cuối tuần trước. 

Cùng xu hướng đi lên tuần qua, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% chốt tuần quanh mức 128,8 triệu đồng/lượng mua vào và 131,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng/lượng so với cuối tuần trước.

Chênh lệch giá mua – bán được các doanh nghiệp duy trì trên 2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 99,99% cũng tăng đáng kể và đang giãn rộng cách biệt so với tại các công ty vàng lớn. Hiện, một số tiệm vàng nhỏ báo giá vàng miếng SJC mua vào 137,3 triệu đồng/lượng, bán ra 139 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 3 triệu đồng so với cuối tuần trước.

Dù vậy, nếu so với mốc đỉnh cao nhất của giá vàng miếng trên thị trường tự do là 143,5 triệu đồng, mỗi lượng vàng vẫn đang thấp hơn khoảng 4,5 triệu đồng.

Giá vàng hôm nay 28-9: Đồng loạt dự báo tăng tiếp- Ảnh 2.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng thời gian qua

Giá vàng đang tăng quá nhanh?

Giá vàng trong nước tăng đi lên theo đà tăng mạnh mẽ của giá thế giới. Tuần qua, giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục lập đỉnh mới khi có thời điểm chạm mốc 3.785 USD/ounce.

Chốt tuần, kim loại quý tạm dừng ở mức 3.764 USD/ounce, tăng tới khoảng 80 USD so với tuần trước. Đây là mức tăng rất mạnh và vượt nhiều dự báo của giới phân tích. 

Dù vậy, kết quả khảo sát của Kitco về xu hướng tuần tới, cả giới chuyên gia lẫn nhà đầu tư đều kỳ vọng giá vàng tăng tiếp.

Tại cuộc khảo sát ở Phố Wall, trong số 19 chuyên gia phân tích tham gia, có tới 84% tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục tăng; không ai dự đoán giá sẽ giảm; và chỉ 16% cho rằng giá đi ngang.

Tương tự, tại cuộc khảo sát trực tuyến ở Main Street, có 265 nhà đầu tư tham gia trả lời. Trong đó cũng có tới 63% cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, chỉ 21% dự báo giá vàng giảm và 16% còn lại nêu quan điểm giá vàng đi ngang.

Giá vàng hôm nay 28-9: Đồng loạt dự báo tăng tiếp- Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC đang ở vùng đỉnh thời gian qua

Theo giới phân tích, vàng đang tiếp tục là kênh đầu tư thu hút dòng tiền trong bối cảnh các dự báo mới nhất cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) có thêm một số lần cắt giảm lãi suất thời gian tới. Đồng thời, nhu cầu mua vàng của ngân hàng trung ương một số nước vẫn mạnh mẽ cũng thúc đẩy giá vàng đi lên. 

Có điều, trong ngắn hạn, giá vàng đang tăng nhanh và thậm chí ở vùng quá mua. Một số ý kiến cũng cảnh báo giá vàng đang tăng rất nóng. Trong bối cảnh đồng USD phục hồi và lãi suất Mỹ mạnh hơn, vàng có thể bị áp lực chốt lời trong ngắn hạn.

Với thị trường vàng trong nước, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng.

Dù mức chênh lệch này đã thu hẹp so với mốc khoảng 20 triệu đồng/lượng giai đoạn trước, nhưng vẫn rất cao so với mục tiêu khoảng 4-5 triệu đồng/lượng được đặt ra.

Tin liên quan

Sáng 27-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

Sáng 27-9, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng trở lại

(NLĐO) – Giá vàng trong nước tăng trở lại theo đà đi lên của giá thế giới và đang hướng tới mốc đỉnh lịch sử ở 135,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, 27-9: Tiếp tục tăng

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay, 27-9, chưa dừng đà tăng sau báo cáo lạm phát của Mỹ, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới

(NLĐO) - Sau nhiều phiên tăng, giá vàng trong nước đã bắt đầu hạ nhiệt và chững lại.

