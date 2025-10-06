Cuối ngày 6-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng rất mạnh

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cuối ngày 6-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng rất mạnh

Thái Phương, Ảnh: Lam Giang

(NLĐO) – Giá vàng thế giới lập đỉnh lịch sử mới kéo giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng tiếp vào cuối ngày, vượt 140 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 6-10, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp tiếp tục tăng mạnh. Các công ty vàng SJC, PNJ, DOJI đồng loạt niêm yết giá vàng miếng quanh 138,1 triệu đồng/lượng mua vào, 140,1 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với hôm trước. 

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng nhảy vọt lên 134,3 triệu đồng/lượng mua vào, 137 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với hôm trước.

Tính từ đầu tháng 10 tới nay, mỗi lượng vàng miếng SJC đã tăng thêm khoảng 4 triệu đồng. Giá vàng tăng liên tiếp trong những ngày qua, trong bối cảnh giá thế giới tăng sốc, liên tục lập đỉnh mới.

Cuối ngày, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới lên tới 3.942 USD/ounce, tăng thêm khoảng 55 USD/ounce (1,75 triệu đồng) so với cuối tuần trước. Cả giá vàng trong nước lẫn thế giới đều đang ở vùng đỉnh lịch sử. Dù vậy, giá vàng thế giới đang thấp hơn vàng miếng SJC khoảng 14-15 triệu đồng.

Cuối ngày 6-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng rất mạnh - Ảnh 1.

Giá vàng miếng SJC tăng rất mạnh vào cuối ngày

Giá vàng tăng mạnh vì sao? 

Theo giới phân tích, giá vàng đang hưởng lợi từ dòng tiền trên thị trường quốc tế khi các nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, lo ngại bất ổn kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, việc chính phủ Mỹ đang tạm thời đóng cửa càng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng.

Kim loại quý đang có mức tăng hơn 49% trong năm nay - mức tăng hàng năm tốt nhất trong nhiều năm qua. Chỉ trong 1 tháng qua, giá vàng tăng khoảng 10%. Giá vàng được dự báo mốc tiếp theo có thể chạm tới 4.000 USD/ounce. Dù vậy, trong ngắn hạn, áp lực chốt lời cũng đang lớn dần sau chuỗi tăng nóng liên tiếp những ngày qua.

Với vàng miếng SJC, nhiều người kỳ vọng, giá vàng sẽ giảm để thu hẹp cách biệt với giá thế giới khi Nghị định 232/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 10-10, xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Đồng thời, cho phép các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại đủ điều kiện được cấp phép nhập khẩu vàng, sản xuất vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường.

Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 125,5 triệu đồng/lượng.

Cuối ngày 6-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng rất mạnh - Ảnh 2.

Giá vàng thế giới đã tăng gần 50% từ đầu năm tới nay

Cuối ngày 6-10, giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn tăng rất mạnh - Ảnh 3.

Giá vàng miếng SJC vượt mốc 140 triệu đồng


Tin liên quan

Chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 45,42% so với tháng 12-2024

Chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 45,42% so với tháng 12-2024

(NLĐO) - Cục Thống kê đã thông tin về chỉ số giá vàng trong thời gian vừa qua, trong đó tháng 9 tăng 6,53% so với tháng trước.

Giá bạc hôm nay 6-10: Leo đỉnh lịch sử cùng nhịp với giá vàng

(NLĐO) – Giá bạc hôm nay tiếp tục đi lên cùng nhịp với đà lập đỉnh của giá vàng, bạc Phú Quý vượt 1,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 6-10: Vừa mở cửa, đồng loạt tăng mạnh

(NLĐO) – Giá vàng hôm nay đồng loạt tăng tiếp trong bối cảnh giá thế giới lập đỉnh mới, vàng miếng SJC vượt 139 triệu đồng.

giá vàng sjc giá vàng giá vàng pnj giá vàng miếng SJC giá vàng doji
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo