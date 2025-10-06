Ngày 6-10, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã chính thức công bố tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2025. Theo đó, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2025 ước tính tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn mức tăng 14,38% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011 – 2025.

Chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 45,42% so với tháng 12-2024

GDP 9 tháng năm 2025 ước tăng 7,85% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 9,44% của cùng kỳ năm 2022 trong giai đoạn 2011 - 2025.

Về một số thông tin cụ thể, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê, cho biết sản xuất công nghiệp trong quý III/2025 tăng trưởng tích cực, do các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất phục vụ xuất khẩu hàng hóa trước khi Mỹ áp dụng mức thuế quan cao hơn, hoạt động khai khoáng, sản xuất điện tích cực hơn trong những tháng gần đây.

Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III/2025 ước tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2025 ước tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4%, là mức tăng cao nhất kể từ năm 2020 đến nay.

Xuất nhập khẩu hàng hóa cũng đặt nhiều con số tích cực khi tính chung 9 tháng, tổng kim ngạch đạt 680,66 tỉ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 16,82 tỉ USD.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,42% so với tháng trước do dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập, giá thực phẩm và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng. CPI tháng 9 tăng 2,61% so với tháng 12/2024; tăng 3,38% so với cùng kỳ năm trước.

CPI bình quân quý III/2025 tăng 3,27% so với quý III/2024. Bình quân 9 tháng năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,19%.

Theo cơ quan thống kê, chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 6,53% so với tháng trước; tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2024; tăng 45,42% so với tháng 12-2024; bình quân quý III/2025 tăng 51,21% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 9 tháng năm 2025 tăng 41,86% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 9 ước đạt 181,1 ngàn tỉ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách 9 tháng năm 2025 đạt gần 1.926 ngàn tỉ đồng, bằng 97,9% dự toán năm và tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 1.653,2 ngàn tỉ đồng, bằng 99,1% dự toán năm và tăng 35,1% so với cùng kỳ năm trước.