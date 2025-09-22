Giá vàng hôm nay 22-9: Tăng tiếp khi vừa mở cửa tuần mới

Sáng 22-9 (theo giờ Việt Nam), trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay giao ngay tăng thêm 6 USD/ounce, lên 3.690 USD/ounce, tiến sát mốc kỷ lục 3.700 USD/ounce.

Đà tăng diễn ra ngay cả khi đồng USD phục hồi, với chỉ số DXY đạt 97,7 điểm, cao hơn 1% so với mức thấp nhất tuần trước. Điều này cho thấy nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư vẫn ở mức cao trong bối cảnh bất định kinh tế toàn cầu.

Ngược lại, giá vàng trong nước sáng nay đi ngang. Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) giữ nguyên mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 133 triệu đồng/lượng bán ra. Các loại vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng ổn định quanh mức 126,8 – 129,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng chững lại trong khi giá thế giới đi lên, giúp chênh lệch thu hẹp. Hiện, giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại Vietcombank vào khoảng 117,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng thế giới khoảng 15 triệu đồng/lượng. Mức cách biệt này đã thu hẹp đáng kể so với mức 20 triệu đồng/lượng vài tuần trước.

Giá vàng thế giới tăng tiếp, trong nước ổn định

Theo các chuyên gia, xu hướng đi ngang của vàng trong nước phản ánh sự thận trọng của thị trường sau hàng loạt động thái điều hành từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Đặc biệt, đề xuất đánh thuế thu nhập từ giao dịch vàng đang trở thành tâm điểm bàn luận.

Nhiều ý kiến cho rằng nếu triển khai hợp lý, biện pháp này sẽ vừa hạn chế đầu cơ, lướt sóng, vừa bổ sung nguồn thu ngân sách.

Tuy nhiên, chính sách cần quy định rõ đối tượng, mức thuế và lộ trình để tránh tình trạng “thuế chồng thuế”, đồng thời đảm bảo sự minh bạch và phát triển bền vững cho thị trường vàng.