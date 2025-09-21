HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hơn 3.300 m² "đất vàng" ven biển ở Đồng Hới chính thức bị thu hồi

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Hơn 3.300 m² đất vàng ven biển ở Đồng Hới (Quảng Trị) giao cho doanh nghiệp làm khu nghỉ dưỡng cao cấp nhưng đã bị thu hồi sau nhiều năm bỏ hoang.

Vì sao hơn 3.300 m² "đất vàng" ở Đồng Hới bị bỏ hoang? - Ảnh 1.

UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 3.307 m² "đất vàng" ven biển cấp cho Công ty Thành An - Ảnh AI (Hoàng Phúc thực hiện)

Ngày 21-9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết Chủ tịch tỉnh Trần Phong đã ký ban hành thông báo về việc thu hồi diện tích đất mà Công ty TNHH Xây dựng Thành An - được giao để thực hiện dự án du lịch tại phường Đồng Hới, nhưng chậm triển khai so với cam kết.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị quyết định thu hồi 3.307 m² đất tại phường Hải Thành (nay là phường Đồng Hới). Khu đất này trước đây được UBND tỉnh Quảng Bình (cũ) cho Công ty TNHH Xây dựng Thành An thuê vào tháng 8-2010, để xây dựng Khu du lịch nghỉ dưỡng Thành An.

Lý do thu hồi, theo UBND tỉnh Quảng Trị, là sau nhiều năm không triển khai, Công ty TNHH Xây dựng Thành An đã bỏ hoang đất vàng, gây lãng phí tài nguyên đất.

Mới đây, doanh nghiệp này đã được gia hạn thêm 24 tháng để triển khai dự án, nhưng đến nay vẫn không đưa đất vào sử dụng. Việc này thuộc diện thu hồi đất theo quy định tại khoản 8, điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng Thành An phải tự xử lý tài sản trên đất trong thời hạn 45 ngày kể từ khi nhận thông báo. Quá thời hạn này, Nhà nước sẽ tiến hành thu hồi đất và không bồi thường về đất, tài sản gắn liền trên đất cũng như chi phí đầu tư còn lại, theo đúng quy định pháp luật.

Hành trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" của Điện lực Quảng Trị

Hành trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương" của Điện lực Quảng Trị

(NLĐO) - Thông qua chương trình "Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương", Công ty Điện lực Quảng Trị đang duy trì đỡ đầu 11 học sinh khó khăn, liên tục trong 3 năm qua.

Hai cựu cán bộ Tỉnh đoàn Quảng Trị khiếu nại "đòi" chia đất tập thể hơn 430m²

(NLĐO) - Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị giải quyết dứt điểm kiến nghị của 2 công dân về quyền sử dụng khu đất tập thể từng cấp cho Tỉnh đoàn Quảng Bình (cũ).

Ông Nguyễn Chiến Thắng được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Trước khi được chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Nguyễn Chiến Thắng là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Quảng Trị Đồng Hới đất vàng Đồng Hới thu hồi đất Công ty Thành An đất vàng bỏ hoang khu du lịch nghỉ dưỡng Thành An
