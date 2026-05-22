Cưỡng chế “biệt phủ” từng gây bức xúc ở Phú Quốc

Tin - ảnh: Dung Hoàng

(NLĐO) – Đây là lời khẳng định mạnh mẽ cho ý chí quyết tâm của chính quyền Phú Quốc trong việc quản lý đất đai và xây dựng trên đảo

Sáng 22-5, tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc tổ chức ra quân cưỡng chế quy mô lớn, mang tính quyết định đã chính thức được triển khai, thu hồi hơn 15.000 m2 đất công và đất quốc phòng bị bao chiếm trái phép.

Căn "biệt phủ" xây dựng trên đất công ở Phú Quốc, từng gây bức xúc trong dư luận

Tâm điểm thu hút sự chú ý là khu đất hơn 15.690 m2 đất bị ông Võ Tấn T. ngang nhiên chiếm dụng, gây bức xúc trong dư luận trong một thời gian dài.

Tại đây, ông T. đã cho triệt hạ hiện trạng cũ để trồng cây và xây dựng nên một tổ hợp công trình kiên cố dạng "biệt phủ".

Trong tổng diện tích chiếm dụng này, có gần 4.800 m² đất do nhà nước quản lý và hơn 10.900 m² là đất do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân quản lý.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng của đặc khu Phú Quốc đã nhiều lần ban hành quyết định cưỡng chế, tuy nhiên do tính chất phức tạp của vụ việc cũng như những trở ngại thực tế tại hiện trường, các đợt thực thi trước đó đều chưa thể hoàn thành dứt điểm. Sự trì hoãn này càng khiến dư luận mong mỏi vào một biện pháp mạnh tay, triệt để từ phía chính quyền nhằm bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật về đất đai.

Lực lượng công triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự việc cưỡng chế

Trước quyết tâm của các lực lượng chức năng đặc khu Phú Quốc, ghi nhận ngay trước ngày lệnh cưỡng chế chính thức có hiệu lực, mặc dù ông T. đã tự tháo dỡ và di dời đồ đạc, tài sản có giá trị ra khỏi khu "biệt phủ" trong đêm nhưng vẫn không tự nguyện giao trả đất cho nhà nước và Vùng 5 Hải quân quản lý.

Lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế "biệt phủ"

Do đó, buộc chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan phải tiến hành cưỡng chế ngay sáng 22-5.

Song song việc thực hiện cưỡng chế với ông T., chính quyền địa phương còn thực hiện cưỡng chế bắt buộc đối với 18 hộ dân ở đặc khu Phú Quốc có hành vi bao chiếm, xây dựng trái phép với tổng diện tích hơn 7.840m2.

Chủ nhân căn "biệt phủ" đã chiếm dụng gần 4.800 m² đất do nhà nước quản lý và hơn 10.900 m² là đất do Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân quản

Ngoài ra, các hộ dân còn buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp với tổng số tiền 20 triệu đồng theo quy định.

Việc thực hiện cưỡng chế là lời khẳng định mạnh mẽ cho ý chí quyết tâm của chính quyền Phú Quốc trong việc quản lý đất đai và xây dựng trên đảo, củng cố niềm tin tuyệt đối trong nhân dân.

Trước đó, vào ngày 20-5, UBND tỉnh An Giang và UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức cưỡng chế 4 cá nhân đã tự ý rào trụ bê tông, xây dựng công trình và trồng cây trái phép trên đất do nhà nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. Tổng diện tích đất công bóc tách và thu hồi trong đợt này lên tới 46.000 m2.

Hình ảnh cưỡng chế ngày 21-5

Đến ngày 21-5, tại khu vực Rạch Tràm, xã Bãi Thơm, chính quyền đặc khu Phú Quốc tiếp tục đợt lý triệt để 8 hộ dân vi phạm nghiêm trọng, thu hồi hơn 39.400 m2 đất rừng đặc dụng và đất do nhà nước quản lý. Diện tích này thuộc quyền quản lý của Vườn Quốc gia Phú Quốc và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc nhưng đã bị các cá nhân ngang nhiên chiếm dụng, thiết lập quyền sở hữu trái phép.

Theo một lãnh đạo của UBND đặc khu Phú Quốc, việc thực hiện thành công các quyết định cưỡng chế là lời khẳng định mạnh mẽ cho ý chí quyết tâm của chính quyền Phú Quốc trong việc quản lý đất đai và xây dựng trên đảo, củng cố niềm tin tuyệt đối trong nhân dân.


