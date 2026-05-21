Bạn đọc

Phú Quốc tiếp tục cưỡng chế 8 hộ dân cố tình bao chiếm đất công

Tin - ảnh: Dung Hoàng

(NLĐO) - Diện tích này thuộc quyền quản lý của Vườn Quốc gia Phú Quốc và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc nhưng đã bị các cá nhân ngang nhiên chiếm dụng.

Ngày 21-5, tại khu vực Rạch Tràm, xã Bãi Thơm, đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), một đợt thanh kiểm tra và cưỡng chế quy mô lớn đã được triển khai nhằm thu hồi từng mét vuông đất rừng bị trục lợi.

Lực lượng cưỡng chế 8 hộ dân vi phạm vào ngày 21-5

Theo đó, lực lượng chức năng tập trung xử lý triệt để 8 hộ dân vi phạm nghiêm trọng, thu hồi hơn 39.400 m2 đất rừng đặc dụng và đất do nhà nước quản lý. Diện tích này thuộc quyền quản lý của Vườn Quốc gia Phú Quốc và Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc nhưng đã bị các cá nhân ngang nhiên chiếm dụng, thiết lập quyền sở hữu trái phép.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của bà B.T.K.T. với diện tích bao chiếm gần 3,9 ha để tự ý xây dựng trái phép với hàng loạt công trình. Bà T. không chỉ bị cưỡng chế buộc khôi phục lại nguyên trạng mà còn phải nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 287 triệu đồng.

Cùng khu vực này, nhóm 7 hộ dân khác cũng đã chia nhỏ đất rừng xây nhà trái phép, làm biến dạng nghiêm trọng phân khu rừng đặc dụng, đồng thời có hành vi trốn tránh trách nhiệm khi bị lập biên bản.

Trước đó, vào ngày 20-5, UBND tỉnh An Giang và UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức cưỡng chế 4 cá nhân đã tự ý rào trụ bê tông, xây dựng công trình và trồng cây trái phép trên đất do nhà nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. Tổng diện tích đất công bóc tách và thu hồi trong đợt này lên tới 46.000 m2.

Trái ngược với sự kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm trên địa bàn phường An Thới, chính quyền địa phương lại ghi nhận những tín hiệu rất tích cực nhờ làm tốt công tác dân vận.

Phú Quốc tiếp tục cưỡng chế 8 hộ dân cố tình bao chiếm đất công - Ảnh 7.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc tiếp xúc, trao đổi và giải thích rõ với các hộ dân về các quy định liên quan đến hành vi bao chiếm đất công

Trong ngày 19-5, đoàn công tác do Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa làm trưởng đoàn, với sự tham gia của Ban Tuyên giáo và Dân vận, lực lượng công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trực tiếp gặp gỡ, đối thoại và thuyết phục người dân nằm trong diện giải tỏa. Nhờ kiên trì giải thích về quyền lợi và trách nhiệm, đoàn đã tạo được sự đồng thuận cao.

Kết quả, đối với dự án Khu đô thị hỗn hợp – Bãi Đất Đỏ, người dân đã bàn giao tổng diện tích 3,05 ha. Đặc biệt, thông qua công tác dân vận khéo, cả 6 trường hợp từng có quyết định cưỡng chế thu hồi đất đã đồng thuận ký biên bản chấp hành giao đất. Do đó, cơ quan chức năng không phải tổ chức lực lượng cưỡng chế theo kế hoạch.

Song song đó, dự án Đại lộ APEC 2027 cũng được người dân bàn giao thêm gần 590 m2 mặt bằng. Dự án Khu đô thị tái định cư An Thới (giai đoạn 1) tiếp nhận bàn giao thêm hơn 91 m2 phần tuyến.

Việc kiên quyết cưỡng chế đối với các hộ dân bao chiếm rừng đặc dụng tại Rạch Tràm, kết hợp với việc tạo đồng thuận bàn giao mặt bằng sạch tại các dự án trọng điểm ở An Thới có ý nghĩa quyết định.

Điều này giúp các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và thúc đẩy kinh tế - xã hội của Phú Quốc phát triển bền vững.

