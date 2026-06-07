Cướp giật dây chuyền vàng của cụ bà, nghi phạm bị bắt sau hơn 1 ngày

Ngày 7-6, Công an phường Tây Nam, TPHCM đang lấy lời khai đối với L.Q.K. (33 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 5-6, bà L.T.T. (66 tuổi, ngụ phường Tây Nam) đang lưu thông trên tuyến đường ĐH 608, thuộc khu phố An Thành, thì bất ngờ bị một người đàn ông áp sát, cướp giật sợi dây chuyền vàng 18K 3 chỉ rồi tăng ga bỏ chạy.

Nghi phạm L.Q.K. tại cơ quan công an sau khi bị bắt giữ.

Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát về hướng phường Phú An.

Ngay khi tiếp nhận tin báo của bị hại, Công an phường Tây Nam đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an TPHCM) triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét đối tượng.

Đến khoảng 20 giờ 50 phút ngày 6-6, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ L.Q.K. (33 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú phường Bến Cát), đồng thời thu giữ tang vật liên quan vụ án.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.