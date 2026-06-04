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Pháp luật

Công an TPHCM bắt 2 người trộm két sắt chứa vàng

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Công an TPHCM đã bắt giữ 2 người trộm két sắt chứa tiền và vàng. Cả hai cũng trộm xe máy bán lấy tiền tiêu xài

Ngày 4-6, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ nhóm đối tượng trộm két sắt và xe máy, thu hồi tài sản cho bị hại.

Công an xã Đông Thạnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thạch (SN 2004) và Dương Minh Thiện (SN 2005) về tội "Trộm cắp tài sản"; đồng thời khởi tố Nguyễn Văn Tình (SN 1984) và Phạm Thành Long về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Trước đó, chiều 24-5, anh Nguyễn Vũ Ca (SN 2003) đến Công an xã Đông Thạnh trình báo về việc bị mất trộm xe gắn máy hiệu Honda Wave.

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Công an TPHCM nhanh chóng bắt giữ các đối tượng

Lực lượng trinh sát đã triệu tập Thạch và Thiện lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận trộm xe máy của anh Ca.

Thạch và Thiện khai, nhờ sự giới thiệu của Tình, cả hai bán xe máy cho Phạm Thành Long (SN 1981, ngụ ấp Thành Đồng, xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh) với giá 6 triệu đồng rồi cả 2 chia nhau tiêu xài.

Qua đấu tranh khai thác, Thiện và Thạch tiếp tục khai nhận ngoài vụ trộm xe máy nói trên, rạng sáng ngày 23-5, cả hai còn thực hiện thêm một vụ trộm cắp tài sản là két sắt tại một căn nhà không số thuộc ấp 37, xã Vĩnh Lộc, TPHCM.

Sau khi lấy được két sắt, các đối tượng mang đến bãi đất trống ven kênh Bà Mẫn thuộc xã Bà Điểm để cạy phá, lấy toàn bộ tài sản bên trong gồm 1,6 lượng vàng 18K (dây chuyền, nhẫn, bông tai, lắc tay), 2,5 chỉ vàng 24K cùng một số tiền mặt, tổng trị giá gần 200 triệu đồng.

Sau đó, Thạch ném két sắt xuống kênh nhằm phi tang chứng cứ. Từ lời khai của các đối tượng, lực lượng công an đã lặn tìm và trục vớt thành công chiếc két sắt nói trên, đưa về phục vụ công tác điều tra.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an xã Đông Thạnh đã thu hồi toàn bộ tài sản bị mất trộm, đồng thời thu giữ phương tiện, công cụ mà các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc nhanh chóng khám phá vụ án, thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt góp phần giữ vững an ninh trật tự, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

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