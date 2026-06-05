Công an TPHCM bắt giữ tài xế container là kẻ truy nã đặc biệt

Ngày 5-6, Công an phường Tân Mỹ, TPHCM cho biết đã bắt giữ Ngô Minh Quyễn (39 tuổi, ngụ TP Cần Thơ), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Công an bắt giữ Ngô Minh Quyễn.

Trước đó, qua rà soát địa bàn, Công an phường Tân Mỹ phát hiện Quyễn đang hành nghề lái xe container đường dài và thường xuyên xuất hiện trên địa bàn phường.

Công an phường Tân Mỹ sau đó thành lập tổ công tác, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy bắt đối tượng.

Qua quá trình theo dõi, mật phục, lực lượng công an xác định Quyễn thường xuất hiện tại khu vực đường Huỳnh Tấn Phát nên đã bố trí lực lượng bí mật bám sát địa bàn.

Khoảng 9 giờ ngày 3-6, công an đã bắt giữ Quyễn trên đường Huỳnh Tấn Phát.

Tại cơ quan công an, Quyễn thừa nhận mình đang lẩn trốn sự truy bắt của các cơ quan chức năng.

Hiện Công an phường Tân Mỹ lập hồ sơ, biên bản bắt người đang bị truy nã và bàn giao Quyễn cho đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.