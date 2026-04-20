Thể thao

Cúp truyền hình 2026: Ê kíp TPHCM giữ vững Áo vàng, Mugisha Moise đoạt Áo chấm đỏ Vua leo núi

Quang Liêm

(NLĐO) - Các đội TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế khi bảo vệ thành công Áo vàng và xé Áo đỏ sau chặng 16 từ Nha Trang đi Đà Lạt vào ngày 20-4.

Ngày 20-4, chặng 16 từ phường Nha Trang (Khánh Hòa) đến phường Xuân Hương-Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 140 km chứng kiến màn tranh tài khốc liệt trên hai cung đèo Khánh Lê và Giang Ly. Với chiến thuật hợp lý, TPHCM New Group và TPHCM Vinama đã kiểm soát tốt thế trận, giúp Yarash Uladzislau giữ vững Áo vàng, trong khi Marchuk Dzianis tiếp tục bảo toàn Áo xanh - Vua nước rút.

Trên các cung đèo, cuộc cạnh tranh danh hiệu leo núi diễn ra gay gắt. Mugisha Moise (TPHCM Vinama) thể hiện phong độ ấn tượng khi lần lượt chinh phục thành công đèo Khánh Lê và Giang Ly (đèo cuối cùng của giải), qua đó trở thành chủ nhân của Áo chấm đỏ - Vua leo núi với 51 điểm, tạo khoảng cách an toàn so với Pierantozzi Lucio. Tuy nhiên anh cần hoàn thành tất cả các chặng đua còn lại theo đúng quy định mới hoàn tất điều kiện nắm giữ danh hiệu này.

Mugisha Moise (TPHCM Vinama) thể hiện phong độ ấn tượng khi lần lượt chinh phục thành công đèo Khánh Lê và Giang Ly (đèo cuối cùng của giải), qua đó trở thành chủ nhân của Áo chấm đỏ – Vua leo núi với 51 điểm

Ở diễn biến chính của chặng, nhóm đầu gồm Sergei Kulikov, Mugisha Moise và Yarash Uladzislau hình thành sau khi loại dần các đối thủ trên đường đèo. Tận dụng thời cơ, Sergei Kulikov tung cú nước rút quyết định tại Đà Lạt để giành chiến thắng chặng, đồng thời vươn lên hạng nhì cá nhân.

Dù về đích thứ ba, Yarash Uladzislau vẫn củng cố vững chắc ngôi đầu tổng sắp, nới rộng khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp tay đua của TPHCM tiến gần hơn đến chức vô địch chung cuộc.

Ở nhóm tay đua trong nước, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tiếp tục giữ Áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc nhất, cùng sự cạnh tranh đáng chú ý của Nguyễn Thắng (TPHCM Vinama) và Nguyễn Hoàng Sang (Công an TPHCM).

Các danh hiệu khác không thay đổi: TPHCM Vinama dẫn đầu đồng đội, Trần Trọng Phúc giữ Áo trắng - Tay đua trẻ xuất sắc; Tay đua Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ áo xanh - vua nước rút

Ngày 21-4, giải tiếp tục với chặng 17 vòng quanh Hồ Xuân Hương (Lâm Đồng), dài 51 km.

Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng Cúp truyền hình, giữ vững Áo xanh - vua nước rút

(NLĐO) - Dù cự ly không quá dài, cung đường liên tục lên xuống tạo điều kiện cho các tay đua có khả năng leo dốc tấn công.

Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em thắng chặng 13 Cúp truyền hình: vòng đua quanh Quy Nhơn

(NLĐO) - Ngày 16-4, Cúp xe đạp truyền hình TPHCM, HTV-Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 13 vòng đua phường Quy Nhơn (Gia Lai) với cự ly thi đấu dài 50 km.

Chặng 12 Cúp truyền hình TP HCM 2026: Ngoại binh Thụy Sĩ đơn độc về nhất chặng

(NLĐO) - Về nhất chặng 12 Cúp xe đạp truyền hình TPHCM – HTV Tôn Đông Á 2026 sau cú bứt phá đơn độc hơn 8 km, Christoph Janssen tạo nhiều ấn tượng ngay Quy Nhơn

