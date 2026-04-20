Cúp truyền hình 2026: Ê kíp TPHCM giữ vững Áo vàng, Mugisha Moise đoạt Áo chấm đỏ Vua leo núi

Ngày 20-4, chặng 16 từ phường Nha Trang (Khánh Hòa) đến phường Xuân Hương-Đà Lạt (Lâm Đồng) dài 140 km chứng kiến màn tranh tài khốc liệt trên hai cung đèo Khánh Lê và Giang Ly. Với chiến thuật hợp lý, TPHCM New Group và TPHCM Vinama đã kiểm soát tốt thế trận, giúp Yarash Uladzislau giữ vững Áo vàng, trong khi Marchuk Dzianis tiếp tục bảo toàn Áo xanh - Vua nước rút.

Trên các cung đèo, cuộc cạnh tranh danh hiệu leo núi diễn ra gay gắt. Mugisha Moise (TPHCM Vinama) thể hiện phong độ ấn tượng khi lần lượt chinh phục thành công đèo Khánh Lê và Giang Ly (đèo cuối cùng của giải), qua đó trở thành chủ nhân của Áo chấm đỏ - Vua leo núi với 51 điểm, tạo khoảng cách an toàn so với Pierantozzi Lucio. Tuy nhiên anh cần hoàn thành tất cả các chặng đua còn lại theo đúng quy định mới hoàn tất điều kiện nắm giữ danh hiệu này.

Mugisha Moise (TPHCM Vinama) thể hiện phong độ ấn tượng khi lần lượt chinh phục thành công đèo Khánh Lê và Giang Ly (đèo cuối cùng của giải), qua đó trở thành chủ nhân của Áo chấm đỏ – Vua leo núi với 51 điểm

Ở diễn biến chính của chặng, nhóm đầu gồm Sergei Kulikov, Mugisha Moise và Yarash Uladzislau hình thành sau khi loại dần các đối thủ trên đường đèo. Tận dụng thời cơ, Sergei Kulikov tung cú nước rút quyết định tại Đà Lạt để giành chiến thắng chặng, đồng thời vươn lên hạng nhì cá nhân.

Dù về đích thứ ba, Yarash Uladzislau vẫn củng cố vững chắc ngôi đầu tổng sắp, nới rộng khoảng cách với các đối thủ cạnh tranh. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng giúp tay đua của TPHCM tiến gần hơn đến chức vô địch chung cuộc.

Ở nhóm tay đua trong nước, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) tiếp tục giữ Áo cam - tay đua Việt Nam xuất sắc nhất, cùng sự cạnh tranh đáng chú ý của Nguyễn Thắng (TPHCM Vinama) và Nguyễn Hoàng Sang (Công an TPHCM).

Các danh hiệu khác không thay đổi: TPHCM Vinama dẫn đầu đồng đội, Trần Trọng Phúc giữ Áo trắng - Tay đua trẻ xuất sắc; Tay đua Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ áo xanh - vua nước rút

Ngày 21-4, giải tiếp tục với chặng 17 vòng quanh Hồ Xuân Hương (Lâm Đồng), dài 51 km.