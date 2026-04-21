Cúp truyền hình: Tay đua Thanh Hóa thắng vòng hồ Xuân Hương

Ngày 21-4, chặng đua thứ 17 của giải xe đạp tranh Cúp truyền hình TPHCM, HTV-Tôn Đông Á 2026 dài 51 km, vòng quanh Hồ Xuân Hương (Lâm Đồng), diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, tạo nên màn tranh tài tốc độ sôi động với hàng loạt pha tấn công, tách tốp liên tiếp. Các đội chủ động khuấy động cuộc đua từ sớm nhằm tìm kiếm lợi thế ở các giải thưởng dọc đường.

Nguyễn Tấn Hoài (Công an TPHCM) là người giành chiến thắng Sprint 1, xếp sau lần lượt là Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) và Nguyễn Văn Hiếu (Kenda Đồng Nai). Đến Sprint 2, "vua nước rút" Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) thể hiện đẳng cấp khi cán đích đầu tiên, vượt qua Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TPHCM).

Ở những vòng cuối, các đội Kenda Đồng Nai và Võ Đắc Đồng Nai kéo tốp đông rượt đuổi nhằm tạo điều kiện cho Marchuk Dzianis tranh chấp chiến thắng chặng. Tuy nhiên, trước sự "công phá" quyết liệt của các đối thủ, tay đua người Belarus không có vị trí thuận lợi để tung nước rút.

Tận dụng thời cơ, Anton Popov bứt tốc mạnh mẽ, vượt lên giành chiến thắng chặng, đánh dấu lần thứ hai anh cán đích đầu tiên tại giải năm nay. Roman Maikin về nhì, còn Pawel Szostka (Quân khu 7) xếp thứ ba.

Do đoàn đua về đích cùng tốp đông, các danh hiệu sau 17 chặng không thay đổi. Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) giữ Áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ Áo xanh, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng, còn Mugisha Moise (TPHCM Vinama) giữ Áo chấm đỏ. Ở nội dung đồng đội, TPHCM Vinama tiếp tục dẫn đầu, xếp sau là Công an TPHCM và Võ Đắc Đồng Nai.

Bên lề chặng đua, nhà tài trợ Tôn Đông Á cùng các đối tác đã trao 20 triệu đồng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Cửu Long (phường Hồ Xuân Hương, Lâm Đồng).

Ngày 22-4, các tay đua bước vào chặng 18 từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đến phường Vũng Tàu (TPHCM), dài 166 km.