HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cúp truyền hình: Tay đua Thanh Hóa thắng vòng hồ Xuân Hương

Quang Liêm - Lê Giang

(NLĐO) - Tay đua Anton Popov (CLB Thanh Hóa) giành chiến thắng chặng 17 vòng hồ Xuân Hương (Lâm Đồng) sáng 21-4, các danh hiệu tổng sắp không thay đổi.

Ngày 21-4, chặng đua thứ 17 của giải xe đạp tranh Cúp truyền hình TPHCM, HTV-Tôn Đông Á 2026 dài 51 km, vòng quanh Hồ Xuân Hương (Lâm Đồng), diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, tạo nên màn tranh tài tốc độ sôi động với hàng loạt pha tấn công, tách tốp liên tiếp. Các đội chủ động khuấy động cuộc đua từ sớm nhằm tìm kiếm lợi thế ở các giải thưởng dọc đường.

Cúp truyền hình: Tay đua Thanh Hóa thắng vòng hồ Xuân Hương - Ảnh 1.
Cúp truyền hình: Tay đua Thanh Hóa thắng vòng hồ Xuân Hương - Ảnh 2.
Cúp truyền hình: Tay đua Thanh Hóa thắng vòng hồ Xuân Hương - Ảnh 3.

Nguyễn Tấn Hoài (Công an TPHCM) là người giành chiến thắng Sprint 1, xếp sau lần lượt là Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2) và Nguyễn Văn Hiếu (Kenda Đồng Nai). Đến Sprint 2, "vua nước rút" Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) thể hiện đẳng cấp khi cán đích đầu tiên, vượt qua Roman Maikin (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và Ilia Shchegolkov (Nhựa Bình Minh TPHCM).

Cúp truyền hình: Tay đua Thanh Hóa thắng vòng hồ Xuân Hương - Ảnh 4.
Cúp truyền hình: Tay đua Thanh Hóa thắng vòng hồ Xuân Hương - Ảnh 5.
Cúp truyền hình: Tay đua Thanh Hóa thắng vòng hồ Xuân Hương - Ảnh 6.
Cúp truyền hình: Tay đua Thanh Hóa thắng vòng hồ Xuân Hương - Ảnh 7.

Ở những vòng cuối, các đội Kenda Đồng Nai và Võ Đắc Đồng Nai kéo tốp đông rượt đuổi nhằm tạo điều kiện cho Marchuk Dzianis tranh chấp chiến thắng chặng. Tuy nhiên, trước sự "công phá" quyết liệt của các đối thủ, tay đua người Belarus không có vị trí thuận lợi để tung nước rút.

Cúp truyền hình: Tay đua Thanh Hóa thắng vòng hồ Xuân Hương - Ảnh 8.
Cúp truyền hình: Tay đua Thanh Hóa thắng vòng hồ Xuân Hương - Ảnh 9.
Cúp truyền hình: Tay đua Thanh Hóa thắng vòng hồ Xuân Hương - Ảnh 10.

Tận dụng thời cơ, Anton Popov bứt tốc mạnh mẽ, vượt lên giành chiến thắng chặng, đánh dấu lần thứ hai anh cán đích đầu tiên tại giải năm nay. Roman Maikin về nhì, còn Pawel Szostka (Quân khu 7) xếp thứ ba.

TIN LIÊN QUAN

Do đoàn đua về đích cùng tốp đông, các danh hiệu sau 17 chặng không thay đổi. Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) giữ Áo vàng, Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam, Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ Áo xanh, Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng, còn Mugisha Moise (TPHCM Vinama) giữ Áo chấm đỏ. Ở nội dung đồng đội, TPHCM Vinama tiếp tục dẫn đầu, xếp sau là Công an TPHCM và Võ Đắc Đồng Nai.

Bên lề chặng đua, nhà tài trợ Tôn Đông Á cùng các đối tác đã trao 20 triệu đồng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Cửu Long (phường Hồ Xuân Hương, Lâm Đồng).

Ngày 22-4, các tay đua bước vào chặng 18 từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) đến phường Vũng Tàu (TPHCM), dài 166 km.

Cúp truyền hình 2026: Ê kíp TPHCM giữ vững Áo vàng, Mugisha Moise đoạt Áo chấm đỏ Vua leo núi

(NLĐO) - Các đội TPHCM tiếp tục khẳng định vị thế khi bảo vệ thành công Áo vàng và xé Áo đỏ sau chặng 16 từ Nha Trang đi Đà Lạt vào ngày 20-4.

Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng Cúp truyền hình, giữ vững Áo xanh - vua nước rút

(NLĐO) - Dù cự ly không quá dài, cung đường liên tục lên xuống tạo điều kiện cho các tay đua có khả năng leo dốc tấn công.

Tay đua Việt kiều Pháp Trần Clement Em thắng chặng 13 Cúp truyền hình: vòng đua quanh Quy Nhơn

(NLĐO) - Ngày 16-4, Cúp xe đạp truyền hình TPHCM, HTV-Tôn Đông Á 2026 diễn ra chặng 13 vòng đua phường Quy Nhơn (Gia Lai) với cự ly thi đấu dài 50 km.

Cúp truyền hình HTV áo vàng đua xe đạp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo