Cúp Truyền hình TP HCM 2026: Trịnh Đức Tâm thắng chặng tại Vũng Tàu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cúp Truyền hình TP HCM 2026: Trịnh Đức Tâm thắng chặng tại Vũng Tàu

Quang Liêm

(NLĐO) - Tay đua Trịnh Đức Tâm (Tập đoàn Lộc Trời An Giang) xuất sắc cán đích đầu tiên chặng 18 từ phường Phan Thiết (Lâm Đồng) về phường Vũng Tàu (TPHCM).

Với cự ly 166km, chặng đua 18 giải xe đạp tranh Cúp truyền hình TPHCM, HTV-Tôn Đông Á 2026 ghi nhận thế trận tấn công liên tục ngay từ đầu khi nhiều đội như Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Công an TP.HCM, Quân khu 7, Đồng Tháp 1… chủ động tạo đột biến nhằm tìm kiếm điểm thưởng dọc đường và cơ hội thắng chặng.

Tay đua người Thụy Sĩ Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) trở thành "ngòi nổ" trong nhiều pha bứt phá. Ở Sprint 1, Amanuel Teklehamanot (620 Châu Thới Vĩnh Long) giành chiến thắng, Janssen về nhì. Đến Sprint 2, Trịnh Đức Tâm thể hiện sự sắc bén khi vượt qua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) để cán mức đầu tiên.

Bước ngoặt chặng đua đến khi Trịnh Đức Tâm cùng Amanuel Teklehamanot và Janssen thoát đi thành công ở tốp đầu. Sau đó, tay đua của Lộc Trời An Giang mạnh dạn tấn công đơn độc về đích. Với guồng chân bền bỉ và ý chí quyết tâm, anh duy trì khoảng cách để giành chiến thắng chặng đầy thuyết phục.

Đây là một trong số ít chiến thắng chặng của tay đua Việt Nam tại giải năm nay, sau các tay đua Trần Tuấn Kiệt (Công an TPHCM), Đặng Thành Được (Hà Nội) và Trần Clement Em (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Tốp đông do Áo vàng Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) kiểm soát về đích không cách biệt đáng kể, giúp các danh hiệu sau 18 chặng giữ nguyên. Cụ thể, Yarash Uladzislau tiếp tục giữ Áo vàng; Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ Áo xanh; Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam; Mugisha Moise (TPHCM Vinama) giữ Áo chấm đỏ; Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng. TPHCM Vinama tiếp tục dẫn đầu nội dung đồng đội.

Theo kế hoạch, ngày 23-4 các tay đua nghỉ tự do tại Vũng Tàu trước khi bước vào chặng 19 cá nhân tính giờ dài 5 km vào ngày 24-4.

Cúp truyền hình: Tay đua Thanh Hóa thắng vòng hồ Xuân Hương

(NLĐO) - Tay đua Anton Popov (CLB Thanh Hóa) giành chiến thắng chặng 17 vòng hồ Xuân Hương (Lâm Đồng) sáng 21-4, các danh hiệu tổng sắp không thay đổi.

Marchuk Dzianis lần thứ 5 thắng chặng Cúp truyền hình, giữ vững Áo xanh - vua nước rút

(NLĐO) - Dù cự ly không quá dài, cung đường liên tục lên xuống tạo điều kiện cho các tay đua có khả năng leo dốc tấn công.

Chặng 11 Cúp truyền hình HTV-Tôn Đông Á 2025: Văn Bình tiếp tục bám sát Nick Kergozou

(NLĐO) - Chặng 11 Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP HCM 2025 "Non sông liền một dải" diễn ra sáng 14-4 với lộ trình 86 km từ Đà Nẵng đi Tam Kỳ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo