Cúp Truyền hình TP HCM 2026: Trịnh Đức Tâm thắng chặng tại Vũng Tàu

Với cự ly 166km, chặng đua 18 giải xe đạp tranh Cúp truyền hình TPHCM, HTV-Tôn Đông Á 2026 ghi nhận thế trận tấn công liên tục ngay từ đầu khi nhiều đội như Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Công an TP.HCM, Quân khu 7, Đồng Tháp 1… chủ động tạo đột biến nhằm tìm kiếm điểm thưởng dọc đường và cơ hội thắng chặng.

Tay đua người Thụy Sĩ Christoph Janssen (Đồng Tháp 1) trở thành "ngòi nổ" trong nhiều pha bứt phá. Ở Sprint 1, Amanuel Teklehamanot (620 Châu Thới Vĩnh Long) giành chiến thắng, Janssen về nhì. Đến Sprint 2, Trịnh Đức Tâm thể hiện sự sắc bén khi vượt qua Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) để cán mức đầu tiên.

Bước ngoặt chặng đua đến khi Trịnh Đức Tâm cùng Amanuel Teklehamanot và Janssen thoát đi thành công ở tốp đầu. Sau đó, tay đua của Lộc Trời An Giang mạnh dạn tấn công đơn độc về đích. Với guồng chân bền bỉ và ý chí quyết tâm, anh duy trì khoảng cách để giành chiến thắng chặng đầy thuyết phục.

Đây là một trong số ít chiến thắng chặng của tay đua Việt Nam tại giải năm nay, sau các tay đua Trần Tuấn Kiệt (Công an TPHCM), Đặng Thành Được (Hà Nội) và Trần Clement Em (Tập đoàn Lộc Trời An Giang).

Tốp đông do Áo vàng Yarash Uladzislau (TPHCM New Group) kiểm soát về đích không cách biệt đáng kể, giúp các danh hiệu sau 18 chặng giữ nguyên. Cụ thể, Yarash Uladzislau tiếp tục giữ Áo vàng; Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) giữ Áo xanh; Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) giữ Áo cam; Mugisha Moise (TPHCM Vinama) giữ Áo chấm đỏ; Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo trắng. TPHCM Vinama tiếp tục dẫn đầu nội dung đồng đội.

Theo kế hoạch, ngày 23-4 các tay đua nghỉ tự do tại Vũng Tàu trước khi bước vào chặng 19 cá nhân tính giờ dài 5 km vào ngày 24-4.