Sóng ngầm phản ứng từ Singapore - Malaysia, Prince Group bị cô lập

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Sóng ngầm phản ứng từ Singapore - Malaysia, Prince Group bị cô lập

Huệ Bình

(NLĐO) – Dưới áp lực từ Mỹ và Anh, Malaysia và Singapore siết chặt tài sản Prince Group, khiến giới tài chính, trường học cắt đứt quan hệ để tránh liên lụy.

Tập đoàn Prince Group do ông Chen Zhi (Trần Chí), người gốc Trung Quốc sáng lập và điều hành từ Campuchia, đang trở thành tâm điểm của cuộc điều tra quốc tế về tội phạm tài chính xuyên quốc gia, đặc biệt là lừa đảo viễn thông và rửa tiền.

Hành động lặng lẽ của giới tài chính Malaysia

Mặc dù chưa có thông tin chi tiết về các hoạt động kinh doanh bất động sản của Prince Group tại Malaysia, song các cơ quan thực thi pháp luật của nước này đã đưa ông Chen Zhi vào danh sách truy nã trọng điểm và đang điều tra gắt gao các giao dịch bất động sản, dòng tiền và công ty nước ngoài dưới danh nghĩa ông này. 

Nhiều tài sản có giá trị cao của Tập đoàn Prince Group tại TP Kuala Lumpur, bao gồm các văn phòng thương mại và nhà ở cao cấp, đã bị phong tỏa.

Sóng ngầm phản ứng từ Singapore và Malaysia, Prince Group bị cô lập - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập đoàn Prince Group Chen Zhi (áo trắng, ở giữa) thị sát một dự án ở đảo Koh Ta Kiev, Sihanoukville- Campuchia vào tháng 4-2017. Ảnh: Prince Group

Đáng chú ý, giới tài chính Malaysia đang thực hiện "cắt giảm quan hệ" một cách kín đáo với Prince Group.

Theo tờ Tự do thời báo của Đài Loan (Trung Quốc), các doanh nghiệp và cá nhân trong ngành tài chính đã giảm thiểu hoặc chấm dứt giao dịch kinh doanh với tập đoàn này nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ bị cuốn vào các lệnh trừng phạt hoặc rắc rối pháp lý.

Động thái này cho thấy ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt quốc tế đã buộc các bên liên quan ở Malaysia phải hành động dứt khoát.

Hai trường đại học hàng đầu Singapore lên tiếng

Về phần Singapore, nước này đã có những hành động mạnh mẽ, tịch thu tài sản trị giá 150 triệu SGD (khoảng 115 triệu USD) liên quan đến ông Chen Zhi và Tập đoàn Prince Group, bao gồm bất động sản, xe hơi và tài khoản ngân hàng.

Để đáp lại, văn phòng quản lý tài sản gia đình của ông Chen Zhi, DW Capital Holding, cùng ba công ty liên quan khác đã đệ đơn lên tòa án Singapore yêu cầu gỡ phong tỏa một phần số tiền bị đóng băng tại các ngân hàng như Malayan Banking Bhd (Maybank) và Revolut.

Lý do được đưa ra là cần có tiền để chi trả cho lương nhân viên, phí luật sư, tiền thuê nhà và các chi phí vận hành thiết yếu khác, cho rằng lệnh đóng băng đã gây "khó khăn đáng kể" cho nhân viên.

Sóng ngầm phản ứng từ Singapore và Malaysia, Prince Group bị cô lập - Ảnh 2.

Sinh viên NUS trong một lần đến Prince Group ở Campuchia. Ảnh: HK01

Ngoài ra, vụ bê bối cũng đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của Tập đoàn Prince Group với các tổ chức giáo dục danh tiếng tại Singapore.

Trang HK01 đưa tin Trường Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) đều đưa ra tuyên bố cắt đứt quan hệ hợp tác với Prince Group và các công ty con.

Mặc dù trước đây, cả hai trường từng hợp tác trong các chương trình tham quan hoặc học tập cho phép sinh viên đến thăm trụ sở Prince Group tại Phnom Penh.

Cụ thể, NTU hợp tác với Prince Group trong chương trình học tập vào năm 2022 và 2023. Trong khi đó, năm 2024, 30 sinh viên của NUS tham gia chuyến đi tìm hiểu doanh nghiệp kéo dài một tuần ở Campuchia trong khuôn khổ chương trình "Global Industry Insights" và Prince Group là một trong số các doanh nghiệp nằm trong lịch trình.

Thế nhưng hiện nay, các trường khẳng định họ không có ý định liên lạc thêm và chưa từng nhận bất kỳ khoản tài trợ nào từ tập đoàn này.

Tin liên quan

Prince Group "phản pháo" cáo buộc lừa đảo xuyên quốc gia, quả quyết sẽ được "minh oan"

Prince Group "phản pháo" cáo buộc lừa đảo xuyên quốc gia, quả quyết sẽ được "minh oan"

(NLĐO) - Tập đoàn Prince Holding Group phủ nhận kịch liệt cáo buộc lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời cam kết sẽ được minh oan.

Hé lộ “phân thân” của "ông trùm" Prince Group Chen Zhi tại Đài Loan (Trung Quốc)

(NLĐO) – Prince Group lập "căn cứ cờ bạc" trong Taipei 101, tòa nhà biểu tượng của Đài Bắc (Đài Loan - Trung Quốc) và dùng 8 công ty “ma” rửa hơn 4,5 tỉ Đài tệ

Hồng Kông (Trung Quốc) đóng băng số tài sản "khủng" của tập đoàn Prince

(NLĐO) - Cảnh sát Hồng Kông (Trung Quốc) hôm 4-11 thông báo đóng băng khoảng 352 triệu USD liên quan đến tập đoàn Prince của "ông trùm" Chen Zhi.

Singapore Campuchia giới tài chính Malaysia Prince Group
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo