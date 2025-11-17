HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Quảng Ngãi: Nước lũ cuốn gãy đôi cầu, hàng trăm hộ dân bị cô lập

Tử Trực - Hoàng Thanh

(NLĐO) – Mưa lớn khiến cầu Nước Bao, Quảng Ngãi bị nước lũ cuốn gãy đôi. Trong khi đó, tại Gia Lai, ngầm tràn ngập sâu chia cắt 341 hộ dân, học sinh nghỉ học

Sáng 17-11, ông Trần Văn Luật, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi), xác nhận cầu Nước Bao (xã Sơn Bao cũ) bị nước lũ cuốn gãy đôi, gây chia cắt 2 thôn Mang Nà và Nước Bao.

- Ảnh 1.

Cầu Nước Bao (xã Sơn Bao cũ) bị nước lũ cuốn gãy đôi

"Do cầu bị phá hủy, tuyến giao thông qua khu vực bị chia cắt hoàn toàn; 288 hộ dân với 1.212 nhân khẩu ở thôn Mang Nà và thôn Nước Nao, xã Sơn Hà đang bị cô lập, không thể đi lại, vận chuyển nhu yếu phẩm hay tiếp cận dịch vụ y tế. Chính quyền xã Sơn Hà đang tiếp cận hiện trường để kiểm tra, cảnh báo người dân không qua lại khu vực cầu bị gãy" – ông Luật thông tin.

- Ảnh 2.

Cầu Nước Bao bị nước lũ cuốn gãy đôi

Cũng trong sáng 17-11, trên địa bàn xã Nguyễn Nghiêm, tỉnh Quảng Ngãi, xảy ra 1 trận lốc xoáy làm tốc mái nhiều nhà dân.

Cụ thể, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 17-11, tại các thôn Phước Lợi và Tân Sơn, một trận lốc xoáy đã làm tốc mái 20 nhà dân và chuồng trại chăn nuôi gia súc. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Trong sáng nay, địa phương đã tiến hành kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại và huy động lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả.

- Ảnh 3.

Lốc xoáy làm 20 nhà dân bị hư hỏng

Trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 16-11 đến 7 giờ ngày 17-11), khu vực tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to. 

Một số nơi mưa rất to, như: Sơn Mùa (xã Sơn Tây Thượng) 331,4 mm, Ba Điền (xã Ba Vinh) 329,4 mm, Long Môn (xã Minh Long) 317,8 mm, Sơn Tây (xã Sơn Tây) 305,2 mm, Sơn Hải (xã Sơn Thủy) 276,6 mm, Đăk Lô (xã Kon Plông) 225,8 mm, Ba Cung (xã Ba Tơ) 222 mm, Sơn Hà (xã Sơn Hà) 188,8 mm…

Do mưa lớn liên tục, mực nước trên các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang lên nhanh. Hiện mực nước lũ đã cô lập một số khu vực, vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Gia Lai: Ngầm tràn ngập sâu chia cắt 341 hộ dân, học sinh nghỉ học

Sáng 17-11, ngầm tràn dẫn vào làng Mơ Nang 2 (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tiếp tục ngập sâu 1,5 m khiến 341 hộ dân trong làng tiếp tục bị chia cắt, học sinh không thể tới trường.

Theo ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Ia Pa, từ tối 16-11, trên địa bàn mưa to kéo dài khiến ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 bị ngập sâu, 341 hộ dân của thôn bị chia cắt. Đến sáng nay, nước từ thượng nguồn tiếp tục đổ về chảy xiết, tạo thành biển nước trắng xóa dọc khu vực ngầm tràn.

Ngầm tràn Mơ Nang 2 ngập sâu , 341 hộ dân cô lập và học sinh nghỉ học - Ảnh 1.

Ngầm tràn bị ngập sâu khiến 341 hộ dân bị chia cắt

Tại hiện trường, khu vực ngầm tràn, nước chảy mạnh, ngập sâu hơn 1 mét khiến người dân không thể lưu thông, tập trung hai bên để theo dõi, chờ nước rút. Do nước ngầm quá sâu, hàng chục học sinh trú làng Mơ Nang 2 phải nghỉ học.

Để đảm bảo an toàn, xã Ia Pa đã chỉ đạo lực lượng công an chốt chặn hai đầu ngầm, không cho người dân qua lại. Đồng thời, yêu cầu thôn theo sát đời sống bà con, nếu có nhu cầu về nhu yếu phẩm thì báo xã để kịp thời cung ứng; trường hợp người dân đau ốm nặng sẽ được tổ chức đưa đi cấp cứu ngay trong thời gian bị cô lập.

Trong mùa mưa lũ năm nay, ngầm tràn dẫn vào làng Mơ Nang 2 đã nhiều lần bị ngập, cuốn trôi nền đường, cô lập người dân trong thôn. Sau khi nước rút, xã Ia Pa đã huy động hơn nhân lực san gạt, gia cố ngầm để thông tuyến. Tuy nhiên, các đợt mưa lũ liên tục đã khiến ngầm vừa được gia cố thì nay lại tiếp tục bị cuốn trôi, ngập sâu.


