Cứu 6 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển

Tối 15-12, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã tiếp nhận 6 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển.

Trước đó, lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ nhận được tin báo tàu cá mang số hiệu QT-90559-TS do ông Bùi Đình Cam (SN 1963, ngụ khu phố 5, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, bị sóng đánh chìm khi đang hoạt động trên biển.

Các ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm được đưa vào bờ an toàn

Hiện sức khoẻ, tinh thần của các ngư dân trên tàu cá gặp nạn đã ổn định

Thời điểm gặp nạn, trên tàu cá này có 6 ngư dân đang hoạt động đánh bắt cách đảo Cồn Cỏ khoảng 3 hải lý về hướng Đông Bắc.

Ngay sau khi tàu bị chìm, toàn bộ ngư dân đã được tàu cá QT-91090-TS do ông Bùi Văn Linh (SN1982, ngụ khu phố 5, xã Cửa Việt) làm thuyền trưởng, tiếp cận, cứu vớt và đưa lên tàu an toàn.

Tàu QT-91090-TS sau đó đã đưa các ngư dân vào đảo Cồn Cỏ và bàn giao cho cơ quan chức năng. Tại đây, 6 ngư dân được lực lượng quân y thăm khám sức khỏe, động viên tinh thần.

Được biết, sự cố khiến toàn bộ ngư lưới cụ và tàu cá QT-90559-TS bị chìm, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 3 tỉ đồng.