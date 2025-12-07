Tàu cá TPHCM chở 4 ngư dân chìm gần đảo Hòn La

VIDEO: Tàu cá chở 4 ngư dân chìm gần đảo Hòn La

Sáng 7-12, Đồn Biên phòng Roòn (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết lực lượng của đơn vị đã tiếp nhận và hỗ trợ 4 ngư dân gặp nạn khi tàu cá BV-93600-TS bị chìm cách đảo Hòn La khoảng 500 m.

Khoảng 6 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Hoàng Vỹ, nhân viên Cảng cá Mũi Ông, thông báo với Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Hòn La về việc tàu cá do ông Thái Quốc Toàn (44 tuổi, trú xã Long Hải, TP HCM) làm thuyền trưởng cùng 3 ngư dân bị phá nước, chìm nhanh khi neo đậu chờ ra khơi.

Nhóm ngư dân may mắn được tàu BV-93601-TS, đi chung hành trình, do ông Đào Duy Quang (34 tuổi, quê Khánh Hòa) làm thuyền trưởng kịp thời tiếp cận và cứu lên an toàn.

Lực lượng Biên phòng tiếp cận khu vực tàu cá bị chìm gần đảo Hòn La sáng 7-12.

Hiện trường khu vực biển cách đảo Hòn La 500 m - nơi tàu cá BV-93600-TS chìm

Cả hai tàu đều thuộc sở hữu của bà Lê Thị Huệ (54 tuổi, xã Long Hải, TPHCM), xuất bến tại Cảng cá Mũi Ông lúc 13 giờ 15 ngày 6-12.

Sau khi ra neo đậu ở vùng nước trước Cảng Hòn La, tàu BV-93600-TS bất ngờ gặp sự cố dẫn đến phá nước và chìm.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Roòn điều động 4 cán bộ, một quân y cùng xuồng ST-660 ra hiện trường hỗ trợ, kiểm tra sức khỏe các thuyền viên và xác minh nguyên nhân.

Hiện sức khỏe 4 ngư dân đã ổn định, đang ở lại tàu BV-93601-TS neo đậu tại vùng nước Cảng Hòn La. Chủ tàu liên hệ đơn vị trục vớt để xử lý phương tiện gặp nạn.

Thêm tàu cá khác ở Quảng Trị chìm chưa rõ nguyên nhân Khoảng 1 giờ 30 phút sáng 7-12, tàu cá mang số hiệu QB-91186-TS, chiều dài 17,5m, hành nghề lưới vây, do ông Hoàng Anh Tý (SN 1977, trú TDP Mỹ Cảnh, phường Đồng Hới, Quảng Trị) làm chủ tàu, khi đang neo đậu ở sông Nhật Lệ, thì bất ngờ bị chìm. Sau khi phát hiện, chủ tàu cùng gia đình và người dân đã kéo tàu vào bờ nhưng do tàu lớn nên gia đình sẽ thực hiện trục vớt tàu theo phương pháp bơm nổi. Nguyên nhân ban đầu của vụ chìm tàu chưa xác định. Tuy nhiên, thiệt hại ước tính khoảng 250 triệu đồng.



