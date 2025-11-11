HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Một tàu cá kịp cứu 7 người trên biển

Đức Nghĩa - Hoàng Phúc

(NLĐO) - Một tàu cá đã kịp thời ứng cứu 7 ngư dân trên tàu cá bị chìm giữa biển và đưa vào bờ an toàn

Sáng 11-11, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết rạng sáng cùng ngày, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La đã tiếp nhận 7 ngư dân trên tàu cá bị chìm giữa biển.

7 Ngư dân được cứu sống an toàn sau sự cố tàu cá bị chìm giữa biển - Ảnh 1.

Lực lượng Biên phòng tiếp nhận các ngư dân được cứu sau khi tàu cá bị chìm giữa biển

7 Ngư dân được cứu sống an toàn sau sự cố tàu cá bị chìm giữa biển - Ảnh 2.

Sức khoẻ, tinh thần của các ngư dân trên tàu cá bị chìm giữa biển đã ổn định

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10-11, tàu cá TH-90073-TS gồm 7 ngư dân do ông Lê Công Dũng (45 tuổi, ngụ phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng neo đậu tại khu vực có tọa độ 170 54'N - 1060 34'E, cách Cảng Hòn La khoảng 3 hải lý về phía Đông, thì bất ngờ gặp sự cố nước tràn vào khoang.

Do sự cố không thể xử lý nên các ngư dân đã mặc áo phao rời tàu trước khi tàu bị chìm hẳn. Sau đó, tàu cá mang số hiệu TH-91812-TS của ông Lê Công Hậu hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn đã phát hiện và kịp thời ứng cứu, báo tin về Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn đã chỉ đạo lực lượng của Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La giữ thông tin liên lạc, tổ chức tiếp nhận ngư dân được cứu; đồng thời, cử quân y trực tiếp hỗ trợ, thăm khám sức khỏe cho các ngư dân.



Tàu sắt đâm chìm tàu cá ở vùng biển Gia Lai, ngư dân sống sót kỳ diệu

Tàu sắt đâm chìm tàu cá ở vùng biển Gia Lai, ngư dân sống sót kỳ diệu

(NLĐO) - Tàu sắt đâm chìm tàu cá ở vùng biển Gia Lai rồi bỏ chạy, khiến một ngư dân trôi dạt giữa biển suốt hơn 24 giờ trước khi được cứu sống.

Chìm tàu cá ở cửa biển, 3 ngư dân gặp nạn

(NLĐO) - Tàu cá trong khi đi vào cửa biển Thuận An thì bị sóng đánh vỡ mạn dẫn đến chìm. 3 ngư dân gặp nạn, trong đó có một người mất tích.

Vừa cứu được 2 trong số 15 ngư dân Quảng Nam mất tích, chết do chìm tàu

(NLĐO) – Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa công bố danh sách các ngư dân chết, mất tích vì thời tiết xấu, chìm tàu khi đang đánh bắt ở khu vực quần đảo Trường Sa.

