Sáng 11-11, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết rạng sáng cùng ngày, Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La đã tiếp nhận 7 ngư dân trên tàu cá bị chìm giữa biển.

Lực lượng Biên phòng tiếp nhận các ngư dân được cứu sau khi tàu cá bị chìm giữa biển

Sức khoẻ, tinh thần của các ngư dân trên tàu cá bị chìm giữa biển đã ổn định

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10-11, tàu cá TH-90073-TS gồm 7 ngư dân do ông Lê Công Dũng (45 tuổi, ngụ phường Ngọc Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng neo đậu tại khu vực có tọa độ 170 54'N - 1060 34'E, cách Cảng Hòn La khoảng 3 hải lý về phía Đông, thì bất ngờ gặp sự cố nước tràn vào khoang.

Do sự cố không thể xử lý nên các ngư dân đã mặc áo phao rời tàu trước khi tàu bị chìm hẳn. Sau đó, tàu cá mang số hiệu TH-91812-TS của ông Lê Công Hậu hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn đã phát hiện và kịp thời ứng cứu, báo tin về Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Roòn đã chỉ đạo lực lượng của Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn La giữ thông tin liên lạc, tổ chức tiếp nhận ngư dân được cứu; đồng thời, cử quân y trực tiếp hỗ trợ, thăm khám sức khỏe cho các ngư dân.







