Thời sự

Cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc xin được khoan hồng

NGUYỄN HƯỞNG

Tại tòa, cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) Hoàng Thị Thúy Lan cùng các bị cáo bày tỏ ăn năn, hối lỗi, xin được hưởng khoan hồng

Ngày 15-12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.

Mong giảm nhẹ hình phạt

Tại phiên tòa này, các bị cáo có kháng cáo gồm: Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, án sơ thẩm 14 năm tù); Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, án sơ thẩm 12 năm tù); Phạm Hoàng Anh (cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, án sơ thẩm 8 năm tù); Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ, án sơ thẩm 3 năm tù); Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ, án sơ thẩm 3 năm tù)... và một số cựu cán bộ Vĩnh Phúc cũ và Quảng Ngãi cũ. Tất cả đều kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc chuyển án tù thành án treo, không ai kêu oan.

Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, tổng hình phạt án sơ thẩm 30 năm tù) ban đầu có đơn kháng cáo xin giảm án, song sau đó đã rút đơn. Bị cáo Lê Viết Chữ (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ) và Lưu Quang Huy (cựu Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ) cùng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, sau đó cũng đã xin rút đơn kháng cáo.

Tại phần thủ tục, luật sư bào chữa cho bị cáo Phùng Quang Hùng cho biết thân chủ của mình bị đột quỵ, đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Do bị cáo không thể tham dự phiên tòa, luật sư đề nghị HĐXX cho thân chủ được xét xử vắng mặt.

Trong phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan có khí sắc tốt hơn ở phiên sơ thẩm. Là người đầu tiên trả lời thẩm vấn, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũ trình bày trong quá trình làm việc thấy có doanh nghiệp (DN) đầu tư vào dự án của địa phương để giải quyết công ăn việc làm cho người dân nên bị cáo ủng hộ. Ngoài ra, bị cáo không ký vào giấy tờ nào, không có hứa hẹn gì với DN.

Bị cáo khai trong quá trình công tác, bản thân luôn tâm huyết, cố gắng trong công việc. Bản thân bị cáo đã cố gắng đưa Vĩnh Phúc cũ từ một tỉnh khó khăn trở thành một trong những địa phương phát triển dẫn đầu đất nước, đặc biệt về vấn đề kinh tế. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng của tỉnh Vĩnh Phúc cũ thời kỳ đó tăng cao và đến năm 2023 tốc độ tăng trưởng cao nhất nước và nguồn thu ngân sách trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước.

"Bị cáo đã rất nỗ lực, cố gắng trong công tác. Hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn. Bị cáo sống với mẹ già, bố đã mất còn chồng đang bệnh hiểm nghèo, con mắt kém. Sức khỏe của bị cáo cũng rất yếu, mắc bệnh tim" - bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan nghẹn ngào trình bày. Bị cáo tha thiết kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Cựu Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc xin được khoan hồng - Ảnh 1.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan tại tòa phúc thẩm. Ảnh: PHẠM HẢI

Nộp thêm tiền khắc phục hậu quả

Cùng với đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan cho biết ngay tại cơ quan điều tra đã cùng với gia đình nộp lại tất cả số tiền mà bị cáo đã nhận. Bên cạnh đó, bị cáo cũng mong muốn được đề xuất dành 2 thửa đất đã mua để khắc phục chung hậu quả vụ án.

Tại tòa, bị cáo Lê Duy Thành cũng bày tỏ ăn năn, hối lỗi, nói đã nhận thức rõ được các sai phạm của bản thân, xin được hưởng khoan hồng để có thể sớm trở về với xã hội, gia đình.

Bị cáo cho biết đã cùng gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả vụ án, có nhiều hoạt động thiện nguyện; được nhiều cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, DN và hơn 2.000 cá nhân có đơn xin giảm nhẹ.

Tại tòa, bị cáo Lê Duy Thành xin được nộp thêm "một số tiền" nhằm khắc phục hậu quả chung của vụ án. Thông tin cụ thể về việc này, luật sư của bị cáo Thành nói gia đình thân chủ đã chuẩn bị 200 triệu đồng để nộp theo mong muốn của bị cáo.

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình thực hiện các dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Nguyễn Văn Hậu đã trực tiếp thực hiện, chỉ đạo cấp dưới hoặc cấu kết với các đơn vị khác để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về kế toán, đấu thầu. Hành vi sai phạm của Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước với tổng số tiền 1.168 tỉ đồng. Trong đó, hậu quả thiệt hại từ hành vi vi phạm quy định về kế toán là hơn 504 tỉ đồng, từ việc xác định lại giá đất là hơn 204 tỉ đồng và từ hành vi vi phạm quy định về đấu thầu là hơn 459 tỉ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu còn lợi dụng mối quan hệ, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, cấu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý nhà nước tại các địa phương nêu trên hoặc thuộc các đơn vị tư vấn, để những cá nhân này thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của Hậu, tạo điều kiện cho các công ty thuộc hệ sinh thái Phúc Sơn trúng thầu, thực hiện các dự án, gói thầu, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước. 

Hối lộ hơn 132 tỉ đồng

Tổng cộng, Nguyễn Văn Hậu đã đưa hối lộ hơn 132 tỉ đồng. Trong đó, đưa hối lộ cho bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương hơn 47,9 tỉ đồng); đưa hối lộ cho bị cáo Lê Duy Thành 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD; đưa hối lộ cho Nguyễn Văn Khước (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 20.000 USD và bán cho bị cáo này 1 lô đất để hưởng chênh lệch 3 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu cũng đưa hối lộ cho Đặng Văn Minh (cựu Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ) 22,6 tỉ đồng cùng 240.000 USD. Trong đó, cá nhân Minh hưởng lợi 10,6 tỉ đồng và 40.000 USD. Thông qua Đặng Văn Minh, Nguyễn Văn Hậu đưa 6 tỉ đồng cùng 20.000 USD cho cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ Cao Khoa và đưa 6 tỉ đồng cho bị cáo Lê Viết Chữ.


