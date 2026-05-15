Ông Nguyễn Quốc Hội (SN 1968; trú thôn Đức Bố 1, xã Tam Anh, TP Đà Nẵng) cho biết vừa gửi đơn tố cáo đến lãnh đạo TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng, phản ánh việc nhiều phần mộ do gia đình ông chăm sóc, hương khói suốt hơn 20 năm "bị xâm hại", di dời mà gia đình không hề hay biết.

Mồ mả gia đình chăm sóc nhiều năm bất ngờ bị di dời

Theo nội dung đơn, năm 2005, ông Hội lúc đó là Trưởng Công an xã Tam Anh Bắc (nay là xã Tam Anh) được UBND xã giao nhiệm vụ di dời 44 mồ mả cô bác (mộ vô chủ, vô danh) từ khu Trời Kén về khu đất Sũng Hố để bàn giao mặt bằng làm thao trường bắn.

Năm 2007, gia đình ông Hội bỏ tiền xây dựng lại các mồ mả nói trên. Từ đó đến nay, gia đình ông Hội chăm sóc và hương khói thường xuyên cho tổng cộng 45 ngôi mộ, gồm 44 mộ vô chủ và một ngôi mộ của gia đình.

Ông Nguyễn Quốc Hội bức xúc khi sự việc xảy ra đã vài tháng nhưng chưa được làm sáng tỏ

Sát Tết Bính Ngọ 2026, khi lên đặt hoa trên ngôi mộ theo tập tục địa phương, gia đình ông Hội tá hỏa phát hiện các mồ mả đã bị đào bới, di dời đi nơi khác.

Qua tìm hiểu, ông Hội được biết xã và thôn di dời mồ mả để phục vụ dự án Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Tam Anh – Hàn Quốc.

Đáng chú ý, ông Hội khẳng định 45 phần mộ do gia đình ông hương khói lâu nay nằm ngoài phạm vi thu hồi đất của dự án nhưng lại bị di dời.

Trong đơn, ông Hội tố cáo dấu hiệu kê khống số lượng mồ mả để trục lợi khi hồ sơ kiểm kê thể hiện 71 ngôi mộ do thôn quản lý.

Ông Hội nói rằng gia đình rất bức xúc và đau lòng bởi trong các mồ mả đã di dời có mộ của con ông, hiện giờ không rõ nằm ở vị trí nào tại nghĩa trang Cầy Da (theo ông Hội khi di dời không hề được đánh số để xác định vị trí).

Ông Hội cho biết các mồ mả được ông xây và chăm sóc, hương khói suốt 21 năm qua

Ông cũng bức xúc vì gia đình đã phản ánh sự việc từ trước Tết Nguyên đán, nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng đến nay xã Tam Anh chưa giải quyết, trả lời thỏa đáng cho gia đình.

Xã đang xác minh, làm rõ

Ông Trần Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Tam Anh, cho biết xã đã tiếp nhận đơn của ông Hội, đang giao các cơ quan chuyên môn phối hợp xác minh, giải quyết vụ việc.

Theo ông Trường, nguồn gốc các ngôi mộ là vấn đề lịch sử để lại từ thời xã Tam Anh Bắc cũ. Năm 2005, địa phương có chủ trương di dời nhiều mộ vô chủ để phục vụ dự án. Tuy nhiên, do sự việc xảy ra cách đây hơn 20 năm, nhiều người trực tiếp liên quan đã nghỉ hưu hoặc qua đời nên việc xác minh cần nhiều thời gian.

"Hiện địa phương đang xác minh cụ thể đây là mộ của gia đình ông Hội hay mộ tập thể do xã trước đây giao lực lượng công an, quân sự di dời. Theo như đơn thì hầu như mộ này là của tập thể, thời điểm đó ông Hội là Trưởng Công an xã, sau này là cán bộ xã, mới nghỉ hưu năm 2025" - ông Trường nói.

Đối với phản ánh có một ngôi mộ của gia đình ông Hội trong số 45 ngôi mộ, lãnh đạo UBND xã Tam Anh cho biết ông Hội trình bày ngôi mộ này được di dời từ nơi khác đến vào năm 2007. Chính quyền đang tiếp tục xác minh nguồn gốc cụ thể.

Clip: Khu vực ông Hội cho biết có 45 mồ mả gia đình ông hương khói hơn 20 năm qua bị di dời mà gia đình không hề hay biết

Theo UBND xã Tam Anh, cuối năm 2025, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực 11 thực hiện công tác kiểm đếm, bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án KCN Tam Anh – Hàn Quốc. Trong quá trình niêm yết, thông báo công khai phương án di dời mồ mả tại địa phương không có cá nhân nào đứng ra kê khai nhận mộ nên Ban nhân dân thôn Đức Bố 1 đại diện cộng đồng dân cư thực hiện kê khai 71 ngôi mộ vô chủ.

Ông Trường cho biết việc niêm yết, thông báo và họp dân đều được thực hiện theo quy định. Sau khi hết thời gian công khai mà không có người nhận, địa phương thống nhất chủ trương di dời các ngôi mộ lên nghĩa trang Cầy Da.

Liên quan phản ánh các ngôi mộ đã di dời nằm ngoài phạm vi thu hồi đất dự án, Chủ tịch UBND xã Tam Anh cho biết hiện địa phương đang kiểm tra, xác minh cụ thể do khu vực này nằm giáp ranh giữa đất thuộc dự án và đất bên ngoài.

Ông Trường khẳng định quá trình xác minh sẽ làm rõ có hay không hành vi "trục lợi", nếu đúng sẽ xử lý nghiêm, không bao che.

Ông Lê Hoàng, Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất số 11 (trực thuộc Trung tâm PTQĐ TP Đà Nẵng), cho biết mới đến nhận công tác nên chưa nắm kỹ sự việc. Hiện đơn vị đang phối hợp với UBND xã để xác định các ngôi mộ đã di dời nằm trong hay ngoài phạm vi thu hồi đất thực hiện dự án.

Ngày 19-1-2026, UBND xã Tam Anh ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án KCN Tam Anh - Hàn Quốc đợt 8. Trưởng thôn Đức Bố 1 là người đại diện cho ban nhân dân thôn tiếp nhận hơn 202 triệu đồng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 71 ngôi mộ. Theo ông Trần Văn Trường, đối với nguồn tiền này, ngoài phải nộp vào ngân sách khoảng 600.000 đồng/mộ (tiền đất) thì toàn bộ số còn lại phục vụ việc di dời và làm lại mồ mả mới.



