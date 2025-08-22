HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Cựu cố vấn của ông Donald Trump bị khám nhà, FBI ẩn ý "không ai đứng trên pháp luật"

Tâm Nguyễn

(NLĐO) - Với nghi vấn tiết lộ thông tin mật, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) đưa vào "tấm ngắm".

Theo giới truyền thông Mỹ ngày 22-8, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành khám xét nhà riêng cựu Cố vấn an ninh quốc gia - ông John Bolton - tại khu vực Bethesda, bang Maryland.

Cựu cố vấn của ông Donald Trump bị khám nhà, FBI ẩn ý "không ai đứng trên pháp luật"- Ảnh 1.

Ông John Bolton từng là thuộc cấp tin cậy của Tổng thống Donald Trump ở nhiệm kỳ trước. Ảnh: BRENDAN SMIALOWSKI

Tờ The Telegraph tiết lộ vụ khám xét bất ngờ diễn ra vào khoảng 12 giờ sáng 22-8 (giờ địa phương), do Giám đốc FBI Kash Patel chỉ đạo.

Cùng thời điểm, Giám đốc FBI viết trên mạng xã hội rằng ông Bolton (76 tuổi) từng gây tranh cãi khi xuất bản cuốn hồi ký "The Room Where It Happened" (tạm dịch: Căn phòng nơi mọi chuyện xảy ra) vào năm 2020.

Ông Patel viết thêm trên X rằng "không ai đứng trên pháp luật".

Cựu cố vấn của ông Donald Trump bị khám nhà, FBI ẩn ý "không ai đứng trên pháp luật"- Ảnh 2.

Một sĩ quan FBI canh giữ bên ngoài nhà ông John Bolton. Ảnh: Fox News

Nội dung cuốn sách nêu trên khiến ông Bolton bị cáo buộc cố tình làm rò rỉ thông tin mật về chính sách đối ngoại của Mỹ.

Tổng thống Mỹ khi đó cố gắng tìm cách ngăn chặn phát hành cuốn sách và cho rằng ông Bolton vi phạm thỏa thuận bảo mật thông tin khi đương nhiệm.

FBI cho biết tòa án có thẩm quyền cho phép hoạt động khám xét trên diễn ra. Tuy nhiên, cơ quan này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc liên quan cựu Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton. 

Chỉ khoảng 30 phút sau khi bị FBI "hỏi thăm", ông Bolton tiếp tục chỉ trích nỗ lực hòa giải xung đột Nga - Ukraine do Tổng thống Mỹ Donald Trump theo đuổi bằng bài đăng trên mạng xã hội.

"Moscow đòi Ukraine nhượng lãnh thổ, điều mà ông Zelensky chắc chắn không chấp nhận. (...) Tôi không thấy bất kỳ tiến triển nào" - cựu Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó, ông Bolton tuyên bố "ông Putin rõ ràng đã thắng" sau Hội nghị Thượng đỉnh Alaska.

Đáp trả, ông Donald Trump gọi ông Bolton là "kẻ thất bại bị sa thải", đồng thời khẳng định Mỹ "đang thắng trên mọi mặt trận". 

Ông John Bolton rời chức vụ Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ từ tháng 11-2019, sau nhiều bất đồng sâu sắc về chính sách đối ngoại với ông Donald Trump. 

Ngay khi trở lại Nhà Trắng năm 2025, ông Donald Trump lập tức rút lại chế độ bảo vệ của Mật vụ Mỹ dành cho ông Bolton, vốn duy trì nhiều năm vì mối đe dọa từ Iran.

FBI từ chối bình luận thêm về vụ việc nêu trên khi tờ The Telegraph liên hệ.

tổng thống mỹ xung đột Nga - Ukraine FBI sở mật vụ Mỹ
