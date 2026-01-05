HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong khai nhận 43 tỉ đồng, nhưng "không quan tâm tới tiền"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tại toà, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong thừa nhận được cấp dưới đưa tổng số tiền hơn 43 tỉ đồng, xét duyệt khoảng hơn 20.000 hồ sơ.

Cuối giờ chiều 5-1, phiên toà xét xử 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong (SN 1963) và Trần Việt Nga (SN 1974) tại TAND TP Hà Nội bước vào phần xét hỏi.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ 43 tỉ đồng tại Cục An toàn thực phẩm - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong tại phiên toà

Trước bục khai báo, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong thừa nhận được cấp dưới đưa tiền mặt tổng cộng 43 tỉ đồng. Bị cáo khai "cũng không quan tâm đến số tiền, mà chỉ đạo anh em đối với những doanh nghiệp đã đầy đủ hồ sơ thì không được gây khó khăn".

"Ngay tại thời điểm đó, anh em chưa báo cáo thu bao nhiêu tiền. Bị cáo không nói đồng ý, mà yêu cầu cấp dưới làm như thế nào thì làm nhưng hồ sơ phải chuẩn"- bị cáo Phong khai.

Cựu Cục trưởng cho biết ban đầu không bàn bạc số tiền cụ thể, nhưng sau đó với mỗi một hồ sơ bị cáo trực tiếp ký duyệt thì Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm sẽ đưa 2,5 - 3 triệu đồng. Đối với mỗi hồ sơ do Phòng Quản lý tiêu chuẩn kiểm nghiệm hoặc Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm thẩm xét, bị cáo Phong trực tiếp ký duyệt sẽ được hưởng từ 1-2 triệu đồng. Đối với những hồ sơ do Cục phó ký duyệt thì bị cáo Phong được "ăn chia" từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng một hồ sơ.

Cựu Cục trưởng Phong khai đã ký duyệt tổng cộng hơn 20.000 hồ sơ công bố sản phẩm bảo vệ sức khỏe của doanh nghiệp. Tùy thời gian, ba đầu mối cấp phòng và trung tâm sẽ lên phòng làm việc và đưa tiền cho ông.

Thừa nhận đã nhận số tiền hơn 43 tỉ đồng nhưng trước bục khai báo, cựu Cục trưởng cho rằng khi đương chức không nhận thức được đó là nhận hối lộ. Tại thời điểm nhận tiền, bị cáo nhận thức pháp luật không đúng, cứ nghĩ rằng hối lộ là khi doanh nghiệp làm đúng mà mình vẫn ép bắt chi tiền.

Cựu Cục trưởng cho biết đã dùng hơn 43 tỉ đồng nhận hối lộ để hỗ trợ gia đình, hỗ trợ ba người anh em ruột và các cháu. Ngoài ra bị cáo khai dùng số tiền này để giúp đỡ đồng nghiệp và tài trợ cho các giải thể thao của đơn vị... 

"Bị cáo mong muốn Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng khoan hồng vì đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo để cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án"- bị cáo Phong khai.

Cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ 43 tỉ đồng tại Cục An toàn thực phẩm - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên toà

Theo cáo trạng, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, từ 2018 - 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên của Cục đã lợi dụng các quy định của pháp luật để tạo cơ chế "xin, cho", đưa và nhận hối lộ.

Các sai phạm này diễn ra trong quá trình thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt). Thông qua việc thẩm định xét hồ sơ cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thống nhất với chuyên viên của Cục về việc "chi tiền để xong việc".

Cáo trạng thể hiện, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể. Quy định cũng chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm.

Trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế, tháng 9-2018, Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp cấp ủy, lãnh đạo Cục và thống nhất giao cho Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm (Trung tâm) và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sau cuộc họp trên và sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền, ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/bộ hồ sơ và trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ.

Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong đồng ý chủ trương cho chuyên viên nhận tiền để giúp đỡ người nộp hồ sơ, song kèm theo đó là cơ chế ăn chia rõ ràng. Cục trưởng nhận từ 2,5 đến 3 triệu đồng một bộ hồ sơ; còn lại chia theo các cấp, từ lãnh đạo phòng đến chuyên viên thụ lý.

Cơ quan tố tụng cho rằng lợi dụng quyền hạn, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ của 21 bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó tổng tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là 93,7 tỉ đồng, cấp giấy xác nhận quảng cáo là 12,7 tỉ đồng và cấp GMP là 1 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định, cùng vai trò chỉ đạo, bị cáo Nguyễn Thanh Phong được hưởng lợi 43,9 tỉ đồng; bị cáo Nga hưởng lợi cá nhân 8 tỉ đồng. Cựu cục phó Nguyễn Hùng Long hưởng lợi 8,6 tỉ đồng, cựu cục phó Đỗ Hữu Tuấn hưởng 4,3 tỉ đồng.

Tin liên quan

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng hầu tòa

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng hầu tòa

(NLĐO) - 2 cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc đã nhận hối lộ hàng chục tỉ đồng để cấp giấy chứng nhận trái quy định.

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga hầu tòa

(NLĐO)- Nhận hối lộ gần 94 tỉ đồng, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và nhiều cấp dưới ngày mai 5-1 hầu toà.

Truy tố 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm trong vụ nhận hối lộ gần 94 tỉ đồng

(NLĐO)- Cùng nhận hối lộ gần 94 tỉ đồng, cựu Cục trưởng Cục Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và nhiều cấp dưới bị truy tố.

nhận hối lộ đưa hối lộ an toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo